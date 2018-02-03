美国就业数据强劲提振美元上涨 但投资者质疑涨势持久性

路透纽约2月2日 - 美元兑包括日圆和欧元在内的一揽子货币周五上涨，此前发布的美国就业数据强劲，但晚些时候美元缩减涨幅，投资者不确信美元在今日后仍能保持升势。

1月美国新增就业岗位急升，薪资进一步上涨，录得逾八年半以来最大同比涨幅。

劳动部称，1月非农就业岗位增加20万个，12月增加16万个。

数据增添了通胀上升和即将升息的人气，U.S. Bank WealthManagement地区投资董事Jeff Kravetz称。

结果导致美债和美股周五遭抛售，他表示。

“这种情况下，美元的确是安全的押注，”他称，“但随着不断调整，人们习惯了利率升高，我们可能看见美元恢复到温和疲态，这是由于海外的经济状况改善。”

1955 GMT，美元指数升0.58%，报89.185，美元录得10月26日以来最佳单日表现。

美元兑日圆升至1月23日以来最高，最新升0.79%，报110.25日圆。

日圆与美债收益率出现反向走势，10年期美债收益率触及四年高位，最新报2.8506%，30年期美债收益率升至3.0961%。

就业数据发布后，欧元兑美元下挫，日内虽缩减跌幅但仍走低，最新下跌0.46%，报1.2451美元。

但投资者对欧元的整体表现抱有信心。

“欧元有很大的上行空间，”TJM Brokerage外汇联合负责人RichardScalone称。

欧元区经济复苏，货币政策收紧的预期，令欧元对投资者更有吸引力，全球经济强劲增长鼓励投资者将现金从美元中移出。

周四的一份调查显示，上月欧元区制造业仍景气，支撑了欧洲央行在货币政策正常化轨道上的观点。

英镑GBP=全日跌0.95%，报1.4128美元。(完)