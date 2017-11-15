全球基金风险承担高于正常水准 现金持仓创四年低位--美银美林调查

路透伦敦11月14日 - 美银美林周二公布的月度投资人调查显示，全球基金正显示“非理性繁荣”的迹象，现金持仓来到四年低位，风险承担则处于历史高位。

美银美林表示，调查结果显示近期全球股市升势暂停是不无道理的，不过该行并未对这波升势喊停，预测进入2018年还会续涨。

该行对资产管理总规模达6,100亿美元的基金经理进行的调查，把11月资产配置的调整称为“拜倒在风险资产脚下”，并表示：

“本月全球风险胃纳指标明显升高，现金配置大幅降低，股票配比升高，且风险曝险增加。”

也有例外情况，比如英国股市的低配比例达到接近纪录水平的37%，但总体来说，声称承担“超过正常水平”风险的基金比例刷新了纪录。

风险承担高于正常水准图表： tmsnrt.rs/2zYKQpo

平均现金配比下降至4.4%，为2013年10月以来最低，也低于10年平均水平；对冲基金的股票曝险处于11年新高。

但根据美银美林，尽管基金减持现金，但创纪录的48%的受访者认为股市高估，为非理性繁荣的迹象。

该行表示，根据调查规则，现金水平显示股市不再处于买入区域，但需跌破3.5%才能产生卖出信号。

“全球现金配比在2007年7月创下3.4%的纪录低位，并且常常在4%下方触底，这表明冒险意愿尚未达到峰值，”美银美林称。

基金所持仓位为49%净超配，是2015年4月以来最高水准；美国资产配比升至16%净低配，10月为23%。

欧元区和新兴市场股市配比分别为47%和43%净超配，同时日本配比自10月以来几乎增长一倍至23%超配。

但美银美林指出，英国配比一直偏空，处于全球金融危机以来最低水准。

调查显示，交投最为活跃的是在纳斯达克(Nasdaq)上市的美国科技股(这是今年以来第六次出现这种情况)，以及垃圾债和做空波动率仓位。(完)