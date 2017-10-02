综述：全球基金将股票持仓提高至近两年高位 债券持仓下降

路透伦敦9月29日 - 全球股市势将创下1997年以来季度最长连涨纪录，投资者投资股市的热情似乎也未减弱。路透调查显示，投资者投资组合中股市平均配比创近两年高位。

路透9月15-27日对欧洲、美国、英国和日本50位基金经理和投资总监的资产配置进行了月度调查。当月MSCI明晟全球股指触及纪录新高。英国央行和美联储还暗示未来或将加息。

该指数连续11个月上涨，为2003-04年以来最长连涨纪录。尽管受到升息言论以及美国和朝鲜紧张情势影响，但该指数今年迄今仍上升15%。

调查显示，投资者整体股票投资配比提高至47.9%，接近两年高位。他们将债券持仓比重降至39.8%，为4月来最低。

自今年年初以来，投资者倾向于关注全球经济复苏，将整体股票持仓提高了2.1个百分点。

“尽管最近几周全球经济出现一些疲软迹象，但成长似乎仍高于市场预期，”英国财富管理公司Investment Quorum的投资长Peter Lowman说。

“排除任何不可预见的地缘政治冲突，考虑到我们似乎正处于金发女孩经济(指高增长和低通胀并存，利率可以保持在较低水平的经济状态)，这应该是对全球股市利好的环境。”

很多投资者的确对这种沾沾自喜的心态表示了担忧，尤其是在美联储和欧洲央行正寻求削减资产购买计划的情况下。Candriam的资产配置负责人Nadege Dufosse说，这种紧缩立场将考验股市的韧性。

“在欧元走强之际，欧洲股市的韧性尤其将面临考验，”她说。

**欧元升值**

投资者仍看好欧洲股市，对欧元区股票配比自年初以来增加了近四个百分点。

对欧元区股票的持仓目前占全球股市投资组合的20.6%，为至少五年来最高。

回答有关欧元问题的受访者中，约77%称欧元以当前汇率看并未高估，尽管欧元兑美元本月升值大约1%。

Carmignac投资委员会成员Jean Medecin表示，欧洲政治风险减退促使乐观情绪高涨，并刺激了投资。

一些基金经理表示，欧元还有进一步上涨空间。

“金融市场把欧元区当成一篮子的情况看待已经行之有年，这使得欧元不受青睐、持仓水平偏低，不过欧元区经济不断有意外良好的表现，”HFM Columbus投资总监Rob Pemberton表示。

回答一个英国央行相关问题的路透调查受访者中，对于该央行是否会在年底前升息的问题，正反两方阵营各占半数，即使英国央行总裁卡尼已表示短期内有可能采取行动。

许多认为英国央行将升息的人强调，这不太可能成为一段重要收紧周期的开端，只是对英国退欧公投后降息举措的逆转。

“非常温和的行动仍将是2018年与2019年的主流，因为英国央行在经济迟滞、通胀压力温和、英镑走势反覆、退欧协商的政局发展，以及其他央行的行动等诸多因素中求取平衡，”安本标准投资(Aberdeen Standard Investments)全球策略主管Andrew Milligan表示。

**加密货币**

对于比特币或其他加密货币是否适合现代投资组合的问题，已有更多共识，占据压倒性多数的75%受访者表示这类货币并不适合。

虚拟货币经历了一段波动剧烈时期，中国政府出手取缔这类货币的交易与利用数字货币融资的活动；摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)则把加密货币斥为“骗局”。

比特币在9月挫跌12%，尽管今年已累计上涨逾300%。

Natixis Asset Management策略师Raphael Gallardo称，比特币是“高度具有投机性的资产，市场基础架构并不可靠。”

“在不稳定的环境中，政府不会容忍比特币的进一步发展，因为这是一种牢不可破的洗钱和资助非法活动的方式，”他说。

他预测，各国政府和央行反而会研发在他们自己掌控和监管下的加密货币。

“加密货币看来也许势不可挡，但他们很难分析，波动剧烈，有些还可能容易发生欺诈，”Royal London Asset Management多项资产主管Trevor Greetham称。

“就像1990年代的互联网，比特币的投机热潮看起来像是市场过剩流动性的副作用。”(完)