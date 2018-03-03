美元下跌 因美国关税计划令美元前景不明朗

路透纽约3月2日 - 美元兑多数货币周五下跌，兑日圆降至逾两年最低，因美国总统特朗普计划对进口钢铝征收高关税，可能令贸易战一触即发，可能有损美国经济。

美元周五遭到抛售，此前美元升至数周高位，因经济数据强劲和美联储总裁鲍威尔对经济发表乐观的看法，巩固市场对美联储今年加息三至四次的预期。

“历史上，美元因贸易战而遭殃，这突显了我们的结构性看空观点，特别是随着美国财赤和经常帐逆差双双扩大的情况下，未来几年需要国际资金来支持，”道明证券北美外汇策略部门主管Mark McCormick表示。

美国总统特朗普周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税以保护美国生产商。这可能导致中国、欧洲、加拿大等主要贸易伙伴的报复。

美元兑日圆JPY=跌至105.26日圆，为2016年11月来最低，纽约尾盘跌0.5%，报105.72日圆。

日圆兑欧元EURJPY=和英镑GBPJPY=也分别上涨0.1%和0.5%。

日本央行总裁黑田东彦出乎汇市意料地说道，若通胀在2020年3月止财年达成央行目标，则将考虑退出超宽松货币政策，在这之后日圆上扬。

在黑田东彦讲话前，美元已经走软。在特朗普总统决定对钢铝进口课征关税后，美元从六周高位大幅回落。

美元指数跌0.4%，报89.957。

野村宏观策略师Bilal Hafeez表示，美元对关税问题的反应程度可能取决于其他国家对美国此举的反应。

欧元兑美元升0.5%，市场聚集周日意大利议会选举，以及民粹主义政见会获得多少支持。

投资人还将关注下周美国将公布的2月就业报告。根据路透调查，市场预估为2月平均时薪增加0.2%，非农就业岗位料增加20万。

“鉴于近期市场波动最初部分是受上一份就业报告中薪资增幅大于预期的数据影响，下周的数据将至关重要，”Forex.com研究部主管James Chen表示。(完)