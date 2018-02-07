美元创三个月来表现最好的一天 欧元下挫

路透纽约2月7日 - 美元周三上升，兑一篮子货币创下逾三个月来最大单日涨幅，尽管美股在周一暴跌后回稳，限制了美元的避险魅力。

美元上涨很大程度上是由于欧元下跌，此前有报导称，德国社民党党魁舒尔茨不会出任德国财长。

在欧洲央行管委诺沃特尼讲话后，欧元跌势加剧。诺沃特尼接受报章访问时表示，美国故意压制美元。

“欧洲央行一个管委在讨论美国操纵压制美元，欧洲央行表达了不满，”Chapdelaine Foreign Exchange外汇交易部门主管Douglas Borthwick表示。

美元指数的涨势延续至第四日。尾盘，上涨0.80%，至90.298。

美元上涨，因较之欧元和其他被认为经济增速快于美国的经济体货币，投资者更青睐美元。

“对美元能产生较长期影响的，实际上是来自相对于其他主要贸易伙伴的经济基本面和货币政策路径以及通胀，而不太可能是因短期市场波动，”U.S Bank Wealth Management资深副总裁Bill Northey表示。

欧元下跌0.82%至1.2274美元，而澳元和新西兰元分别下跌1.02%和1.59%。

美元兑日圆JPY=周三稍早触及109.710日圆，因日本股市.N225急升，跟随美股周二尾盘的反弹之势。

但随着日股缩减涨幅，美元兑日圆走低。日经指数一度上扬3.4%，但美国股指期货在亚洲盘下挫，令日经指数回吐了早先的大部分涨幅。

美元兑日圆纽约尾盘微升0.02%，报109.57日圆。

瑞郎兑美元CHF=涨0.87%，报0.9439瑞郎。瑞郎和日圆被视为避险货币。

周三标普500指数一度回升至2,702.14点，返回去年收盘水准之上，该指数在周一尽数回吐其年内迄今涨幅。

Borthwick表示，继续预期美元后市走弱，预料美元兑欧元等货币的涨势将是短暂的。(完)