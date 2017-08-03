上半年全球黄金需求减少14% 因ETF买盘锐减--WGC

路透伦敦8月3日 - 世界黄金协会(WGC)周四公布报告显示，今年上半年全球黄金需求减少14%，主因交易所上市基金(ETF)大幅减少买入。

WGC在其最新的黄金需求趋势报告中表示，上半年央行购买量亦小幅减少，但金条、金币和珠宝的购买量因印度和土耳其的需求强劲而增加。

黄金ETF去年的流入量创纪录，与去年1-6月金价大涨30%的情况相符。

但今年同期金价仅上涨约8%，第二季黄金ETF仅新增56吨，较上年同期减少76%，上半年的流入量为167.9吨。

上半年黄金ETF流入量中，欧洲ETF占了76%，其持金量来到创纪录的978吨。

“今年的需求稍微更加平衡，”WGC市场信息主管Alistair Hewitt表示。“尽管去年有大量的黄金流入ETF，但珠宝、金条和金币等实货市场降至数年低位。”

1-6月全球黄金总需求达到2,004吨，低于上年同期的2,318.7吨。第二季需求为953吨，为两年最低季度需求。

4-6月珠宝购买成长了8%，受到印度实施新营业税之前买盘回升，以及土耳其经济更加稳固的助力，但上半年购买量仍低于1,000吨，自2000年以来仅有四次低于此道关卡。

金条和金币购买量在第二季和上半年分别增长13%和11%，中国、印度及土耳其需求增加。

第二季央行黄金购买量为94.5吨，土耳其、俄罗斯及哈萨克斯坦央行均扩大储备，但上半年购买量下滑3%至176.7吨。

Hewitt说，他预计央行全年黄金购买量将达到350-450吨，全年黄金需求料为约4,200-4,300吨。若真是如此将略低于去年，去年创下4,337.5吨的2013年以来最高年度水平。

黄金需求趋势图表：reut.rs/2hnlAQU

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