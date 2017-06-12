芝加哥期市：小麦期货连跌第二日，因USDA预估产量将超预期

路透新加坡6月12日 - 芝加哥小麦期货周一连续第二个交易日下滑，回吐上周的部分涨幅，因美国政府预估产量增加。 玉米和大豆遭遇获利了结而下跌，不过对美国中西部地区炎热乾燥天气不利于作物生长的担忧，继续支撑玉米和大豆。 美国农业部(USDA)周五表示，尽管5月初遭遇暴风雪，但美国小麦供应将超出预期。分析师此前担心暴风雪对主要产区堪萨斯州的小麦作物造成严重损害。 美国农业部将冬麦产量预估从12.46亿蒲式耳上调至12.50亿蒲式耳，并将堪萨斯州单产预估上调2蒲式耳至每英亩44.0蒲式耳。 小麦上周上涨近4%，受美国不利作物的天气影响。 对于玉米和大豆来说，本周美国中西部天气状况将唱主角。 美国农业部周五表示，美国2016/17和2017/18年度大豆和玉米期末库存将高于分析师平均预期。 周五出炉的监管数据显示，大型投机客在6月6日止当周削减芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货净空仓。 美国商品期货交易委员会(CFTC)数据还显示，包括对冲基金在内的非商业性交易商削减CBOT小麦净空仓，并增加大豆净空仓。 以下为0044GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 442.00 -3.75 -0.84% -1.61% 435.68 57 CBOT玉米 386.00 -1.75 -0.45% +0.06% 372.99 69 CBOT大豆 941.00 -0.50 -0.05% +0.32% 949.76 59 CBOT稻米 11.30 -$0.03 -0.22% +0.58% $10.69 72 WTI原油 46.07 $0.24 +0.52% +0.94% $48.09 33 汇率 欧元/美元 $1.121 $0.001 +0.12% -0.06% 美元/澳元 0.7531 0.000 +0.07% -0.15% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王兴亚/杜明霞；审校 李婷仪/龚芳/许娜)