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芝加哥期市：小麦期货触及17日低点，因美国主要种植区普遍降雨
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2017年7月17日 / 凌晨1点25分 / 19 天前

芝加哥期市：小麦期货触及17日低点，因美国主要种植区普遍降雨

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼7月17日 - 美国小麦价格连续第四个交易日下跌，触及17日低点，因美国关键种植区普遍降雨，缓解了近期持续炎热乾旱引发的供应紧张担忧。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货跌1.3%至每蒲式耳5.04美元，接近日内低点每蒲式耳5.02-3/4美元，该水位为6月30日以来的最低位。
    
    主力玉米期货跌1.5%至每蒲式耳3.83-1/2美元，上个交易日则涨1.7%。

    主力大豆期货跌0.6%至每蒲式耳9.95-1/2美元，上周五上涨1.4
%。
    
    小麦和玉米承压，因美国大平原地区迎来降雨，缓解乾燥天气给作物
生长带来的压力。
    
    美国农业部上周预计，全球谷物和大豆供应充足。
    
    农业部周五称，出口商向中国出售130万吨大豆。

 以下爲0050GMT报价：
 合约         价格     变动       涨跌%     两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                       值           
 CBOT小麦      504.00      -6.75    -1.32%     -1.51%       492.95   52
 CBOT玉米      383.50      -6.00    -1.54%     +0.13%       396.61   46
 CBOT大豆      995.50      -6.00    -0.60%     +0.81%       959.55   55
 CBOT稻米       11.79      $0.11    +0.94%     +0.26%       $11.70   64
 WTI原油        46.65      $0.11    +0.24%     +1.24%       $45.15   63
 汇率                                                                  
 欧元/美元     $1.147     $0.000    -0.01%     +0.62%                  
 美元/澳元     0.7820     -0.001    -0.10%     +1.22%                  
  附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/王丽鑫；审校 张若琪/戴素萍)

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