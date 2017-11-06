芝加哥期市：大豆期价上涨，但南美供应强劲遏制涨势

路透悉尼11月6日 - 美国大豆周一小幅上涨，从上个交易日下跌逾1%的颓势中反弹，不过中国旺盛需求下南美出口竞争力提高，抑制了大豆期价涨幅。 0134GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期约上涨0.2%，报每蒲式耳9.88-1/2美元，上周五收低约1.2%。 主力玉米期约上涨0.4%至每蒲式耳3.49-3/4美元，上周五下滑0.6%。 主力小麦期货上涨0.8%报每蒲式耳4.29-1/4美元，周五几收平 盘。 巴西雷亚尔贬值使得该国供应变得更为便宜，从而给美国大豆带来压 力。 两位贸易方面的资深消息人士称，中国2017年第四季料将从巴西购买 大约500万吨大豆，较去年同期装运的249万吨增长近一倍。 以下为0306 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 429.00 3.25 +0.76% +0.70% 436.11 49 CBOT玉米 349.50 1.25 +0.36% -0.29% 349.90 49 CBOT大豆 987.50 0.75 +0.08% -1.18% 984.65 51 CBOT稻米 11.59 $0.01 +0.09% +1.31% $12.10 33 WTI原油 55.74 $0.10 +0.18% +2.20% $52.09 82 汇率 欧元/美元 $1.161 $0.001 +0.05% -0.37% 美元/澳元 0.7651 0.000 +0.01% -0.79% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译/审校 李婷仪/许娜/郑茵)