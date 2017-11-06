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芝加哥期市：大豆期价上涨，但南美供应强劲遏制涨势
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2017年11月6日 / 凌晨2点07分 / 1 天前

芝加哥期市：大豆期价上涨，但南美供应强劲遏制涨势

2 分钟阅读

    路透悉尼11月6日 - 美国大豆周一小幅上涨，从上个交易日下跌逾1%的颓势中反弹，不过中国旺盛需求下南美出口竞争力提高，抑制了大豆期价涨幅。
    
    0134GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期约上涨0.2%，报每蒲式耳9.88-1/2美元，上周五收低约1.2%。
    
    主力玉米期约上涨0.4%至每蒲式耳3.49-3/4美元，上周五下滑0.6%。

    主力小麦期货上涨0.8%报每蒲式耳4.29-1/4美元，周五几收平
盘。
    
    巴西雷亚尔贬值使得该国供应变得更为便宜，从而给美国大豆带来压
力。
    
    两位贸易方面的资深消息人士称，中国2017年第四季料将从巴西购买
大约500万吨大豆，较去年同期装运的249万吨增长近一倍。

 以下为0306 GMT报价：
 合约       价格     变动     涨跌%   两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                 值           
 CBOT小麦   429.00   3.25     +0.76%  +0.70%     436.11       49
 CBOT玉米   349.50   1.25     +0.36%  -0.29%     349.90       49
 CBOT大豆   987.50   0.75     +0.08%  -1.18%     984.65       51
 CBOT稻米   11.59    $0.01    +0.09%  +1.31%     $12.10       33
 WTI原油    55.74    $0.10    +0.18%  +2.20%     $52.09       82
 汇率                                                         
 欧元/美元  $1.161   $0.001   +0.05%  -0.37%                  
 美元/澳元  0.7651   0.000    +0.01%  -0.79%                  
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译/审校 李婷仪/许娜/郑茵)

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