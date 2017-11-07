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芝加哥期市：大豆期货小涨，市场预期USDA将下调产量预估
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2017年11月7日 / 凌晨2点13分 / 1 天前

芝加哥期市：大豆期货小涨，市场预期USDA将下调产量预估

2 分钟阅读

    路透悉尼11月7日 - 美国大豆期货周二小幅上涨，连续两个交易日上扬，对于美国农业部(USDA)将下调产量预估的预期提供期价支撑。
     
    0132GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.2%至每蒲式耳9.96-1/4美元。周一上涨0.7%，但盘中一度触及9.85美元，为11月1日以来最低。
    
    主力玉米期货上涨0.1%至每蒲式耳3.47-1/2美元。上日收低0.1%。

    主力小麦期货跌0.1%至每蒲式耳4.30-1/4美元，周一收高1.2%。
    
    美国农业部将于周四公布月度供需报告。
    
    分析师平均预计美国政府将上调玉米单产预估，下调大豆单产预估。
    
    巴西大豆种植落后于通常水平，因中南部地区提早出现大雨，以及大豆主要种
植区Mato Grosso干旱。
    
 以下为0132 GMT报价：
 合约        价格        变动     涨跌%    两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                      值           
 CBOT小麦    430.25      -0.50    -0.12%   +1.06%     435.38       51
 CBOT玉米    347.50      -0.50    -0.14%   -0.22%     349.69       42
 CBOT大豆    996.25      2.25     +0.23%   +0.96%     985.62       57
 CBOT稻米    11.49       -$0.03   -0.26%   -0.73%     $12.07       31
 WTI原油     57.22       -$0.13   -0.23%   +2.84%     $52.32       85
 汇率                                                              
 欧元/美元   $1.160      $0.000   -0.04%   -0.03%                  
 美元/澳元   0.7688      0.000    -0.03%   +0.50%                  
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英
担。(完) (编译 张若琪/杜明霞；审校 王丽鑫/汪红英)

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