芝加哥期市：大豆期货小涨，市场预期USDA将下调产量预估

路透悉尼11月7日 - 美国大豆期货周二小幅上涨，连续两个交易日上扬，对于美国农业部(USDA)将下调产量预估的预期提供期价支撑。 0132GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.2%至每蒲式耳9.96-1/4美元。周一上涨0.7%，但盘中一度触及9.85美元，为11月1日以来最低。 主力玉米期货上涨0.1%至每蒲式耳3.47-1/2美元。上日收低0.1%。 主力小麦期货跌0.1%至每蒲式耳4.30-1/4美元，周一收高1.2%。 美国农业部将于周四公布月度供需报告。 分析师平均预计美国政府将上调玉米单产预估，下调大豆单产预估。 巴西大豆种植落后于通常水平，因中南部地区提早出现大雨，以及大豆主要种 植区Mato Grosso干旱。 以下为0132 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 430.25 -0.50 -0.12% +1.06% 435.38 51 CBOT玉米 347.50 -0.50 -0.14% -0.22% 349.69 42 CBOT大豆 996.25 2.25 +0.23% +0.96% 985.62 57 CBOT稻米 11.49 -$0.03 -0.26% -0.73% $12.07 31 WTI原油 57.22 -$0.13 -0.23% +2.84% $52.32 85 汇率 欧元/美元 $1.160 $0.000 -0.04% -0.03% 美元/澳元 0.7688 0.000 -0.03% +0.50% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英 担。(完) (编译 张若琪/杜明霞；审校 王丽鑫/汪红英)