芝加哥期市：美国大豆连两日上涨，因中西部降雨减缓作物收割

路透悉尼10月5日 - 美国大豆期货周四连续第二个交易日上涨，因中西部地区降雨令作物收割放缓。 0102GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约上涨0.4%至每蒲式耳9.61-3/4美元，周三上涨0.3%。 主力玉米合约上涨0.3%至3.49-1/4美元，上日收低0.4%。 美国小麦期货上涨0.2%至每蒲式耳4.43美元，周三收跌1.4%。 爱荷华、明尼苏达和威斯康星州部分地区昨日出现降雨，密苏里、伊利诺伊和印第安纳州出现零星小雨。 对乾旱天气影响巴西大豆播种的担忧支撑了价格。行业组织Abiove预计巴西2017-18年度大豆产量为1.085亿吨，低于上个月预估的1.138亿吨。 美国玉米开始收割，目前单产优于预期，加上美国农业部可能在10月12日公布的月度供需报告中提高玉米单产预估，压制了玉米价格。 以下为0102 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 443.00 1.00 +0.23% -1.12% 443.16 45 CBOT玉米 349.25 1.00 +0.29% -0.07% 352.96 45 CBOT大豆 961.75 3.50 +0.37% +0.68% 960.08 49 CBOT稻米 12.05 $0.02 +0.17% +0.29% $12.52 35 WTI原油 49.89 -$0.09 -0.18% -1.05% $49.33 39 汇率 欧元/美 $1.175 $0.001 -0.06% +0.09% 元 美元/澳 0.7837 -0.003 -0.33% +0.04% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/张荻； 审校 李爽/李婷仪)