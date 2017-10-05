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芝加哥期市：美国大豆连两日上涨，因中西部降雨减缓作物收割
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2017年10月5日 / 凌晨1点29分 / 14 天前

芝加哥期市：美国大豆连两日上涨，因中西部降雨减缓作物收割

2 分钟阅读

    路透悉尼10月5日 - 美国大豆期货周四连续第二个交易日上涨，因中西部地区降雨令作物收割放缓。
    
    0102GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约上涨0.4%至每蒲式耳9.61-3/4美元，周三上涨0.3%。
    
    主力玉米合约上涨0.3%至3.49-1/4美元，上日收低0.4%。
 
    美国小麦期货上涨0.2%至每蒲式耳4.43美元，周三收跌1.4%。
    
    爱荷华、明尼苏达和威斯康星州部分地区昨日出现降雨，密苏里、伊利诺伊和印第安纳州出现零星小雨。
    
    对乾旱天气影响巴西大豆播种的担忧支撑了价格。行业组织Abiove预计巴西2017-18年度大豆产量为1.085亿吨，低于上个月预估的1.138亿吨。
    
    美国玉米开始收割，目前单产优于预期，加上美国农业部可能在10月12日公布的月度供需报告中提高玉米单产预估，压制了玉米价格。
     
 以下为0102 GMT报价：
 合约          价格     变动     涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值    RSI
 CBOT小麦    443.00     1.00    +0.23%       -1.12%         443.16     45
 CBOT玉米    349.25     1.00    +0.29%       -0.07%         352.96     45
 CBOT大豆    961.75     3.50    +0.37%       +0.68%         960.08     49
 CBOT稻米     12.05    $0.02    +0.17%       +0.29%         $12.52     35
 WTI原油      49.89   -$0.09    -0.18%       -1.05%         $49.33     39
 汇率                                                                    
 欧元/美     $1.175   $0.001    -0.06%       +0.09%                      
 元                                                                 
 美元/澳     0.7837   -0.003    -0.33%       +0.04%                      
 元                                                                 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/张荻； 审校 李爽/李婷仪)

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