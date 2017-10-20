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芝加哥期市：小麦期货微涨，但本周料创两个月来最大单周跌幅
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2017年10月20日 / 凌晨2点23分 / 5 天前

芝加哥期市：小麦期货微涨，但本周料创两个月来最大单周跌幅

2 分钟阅读

    路透悉尼10月20日 - 美国小麦周五小涨，对北美供应的需求强劲带
来支撑；但小麦料创两个月来最大单周跌幅，因全球供应充足构成打压。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货本周迄今已下跌1.2%，
为8月25日以来最大单周跌幅。
    
    主力大豆期货本周已下跌近1.5%，为三周来首次周线下滑。

    主力玉米期货本周下跌逾1%，上周涨0.8%。
    
    美国农业部(USDA)称，美国上周小麦出口超过61.5万吨，为两个月来单周最高。
    
    USDA称民间出口商向中国出口38.4万吨美国大豆。中国是全球最大的大豆进口国。
    
    美国上周大豆出口量为127.5万吨，低于贸易商估算，但豆粕和豆油出口量超出预期。 
      
        
 以下为0149 GMT报价：
 合约       价格    变动      涨跌%    两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                  值           
 CBOT小麦   434.00      1.25   +0.29%     +0.93%       442.81   48
 CBOT玉米   348.25     -0.75   -0.21%     -0.07%       351.08   46
 CBOT大豆   986.50      0.00   +0.00%     +0.23%       971.22   62
 CBOT稻米    11.95     $0.02   +0.17%     +0.04%       $12.26   39
 WTI原油     51.34     $0.05   +0.10%     -1.35%       $50.64   56
 汇率                                                             
 欧元/美元  $1.183   -$0.002   -0.19%     +0.35%                  
 美元/澳元  0.7850    -0.003   -0.37%     +0.08%                  
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/王灿；审校 李爽/徐文焰)

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