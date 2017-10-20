芝加哥期市：小麦期货微涨，但本周料创两个月来最大单周跌幅

路透悉尼10月20日 - 美国小麦周五小涨，对北美供应的需求强劲带 来支撑；但小麦料创两个月来最大单周跌幅，因全球供应充足构成打压。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货本周迄今已下跌1.2%， 为8月25日以来最大单周跌幅。 主力大豆期货本周已下跌近1.5%，为三周来首次周线下滑。 主力玉米期货本周下跌逾1%，上周涨0.8%。 美国农业部(USDA)称，美国上周小麦出口超过61.5万吨，为两个月来单周最高。 USDA称民间出口商向中国出口38.4万吨美国大豆。中国是全球最大的大豆进口国。 美国上周大豆出口量为127.5万吨，低于贸易商估算，但豆粕和豆油出口量超出预期。 以下为0149 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 434.00 1.25 +0.29% +0.93% 442.81 48 CBOT玉米 348.25 -0.75 -0.21% -0.07% 351.08 46 CBOT大豆 986.50 0.00 +0.00% +0.23% 971.22 62 CBOT稻米 11.95 $0.02 +0.17% +0.04% $12.26 39 WTI原油 51.34 $0.05 +0.10% -1.35% $50.64 56 汇率 欧元/美元 $1.183 -$0.002 -0.19% +0.35% 美元/澳元 0.7850 -0.003 -0.37% +0.08% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/王灿；审校 李爽/徐文焰)