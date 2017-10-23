芝加哥期市：玉米期货从11日低位反弹，收割压力抑制涨势

路透悉尼10月23日 - 美国玉米期货周一在稍早触及11日低位后小幅 走升，北美收割压力抑制涨势。 0127GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米合约涨0.2%，报每蒲式 耳3.45-1/4美元，此前一度触及10月12日以来最低位3.44-1/4美元。上周 五玉米收跌1.3%。 主力大豆期货几无变动，报每蒲式耳9.79美元，接近10月12日 以来的日内最低位9.76美元。上周五大豆收低0.8%。 主力小麦期货涨0.1%至每蒲式耳4.26-1/2美元，上日收跌1.6%。 玉米价格承压，因为良好的气候条件下美国玉米收割进展顺利。 美国农业部(USDA)称，过去一天民间出口商向西班牙和未知目的地出售24.5万吨美国玉米，向中国出口了 19.8万吨大豆。 USDA此一天宣布向中国出口了38.4万吨大豆。 以下为0127 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 426.50 0.50 +0.12% -1.44% 442.27 36 CBOT玉米 345.25 0.75 +0.22% -1.07% 350.54 40 CBOT大豆 979.00 0.25 +0.03% -0.76% 971.59 52 CBOT稻米 12.09 $0.01 +0.12% +1.34% $12.25 51 WTI原油 52.13 $0.29 +0.56% +1.64% $50.78 64 汇率 欧元/美 $1.176 -$0.002 -0.21% -0.78% 元 美元/澳 0.7803 -0.002 -0.19% -0.96% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/王灿；审校 戴素萍/徐文焰)