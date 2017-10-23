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芝加哥期市：玉米期货从11日低位反弹，收割压力抑制涨势
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2017年10月23日 / 凌晨1点58分 / 2 天前

芝加哥期市：玉米期货从11日低位反弹，收割压力抑制涨势

2 分钟阅读

    路透悉尼10月23日 - 美国玉米期货周一在稍早触及11日低位后小幅
走升，北美收割压力抑制涨势。
    
    0127GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米合约涨0.2%，报每蒲式
耳3.45-1/4美元，此前一度触及10月12日以来最低位3.44-1/4美元。上周
五玉米收跌1.3%。
    
    主力大豆期货几无变动，报每蒲式耳9.79美元，接近10月12日
以来的日内最低位9.76美元。上周五大豆收低0.8%。

    主力小麦期货涨0.1%至每蒲式耳4.26-1/2美元，上日收跌1.6%。
    
    玉米价格承压，因为良好的气候条件下美国玉米收割进展顺利。
    
    美国农业部(USDA)称，过去一天民间出口商向西班牙和未知目的地出售24.5万吨美国玉米，向中国出口了
19.8万吨大豆。
    
    USDA此一天宣布向中国出口了38.4万吨大豆。    
    
 以下为0127 GMT报价：
 合约      价格    变动     涨跌%    两日涨跌  30日移动均  RSI
                                     %         值          
 CBOT小麦  426.50     0.50   +0.12%    -1.44%      442.27   36
 CBOT玉米  345.25     0.75   +0.22%    -1.07%      350.54   40
 CBOT大豆  979.00     0.25   +0.03%    -0.76%      971.59   52
 CBOT稻米   12.09    $0.01   +0.12%    +1.34%      $12.25   51
 WTI原油    52.13    $0.29   +0.56%    +1.64%      $50.78   64
 汇率                                                         
 欧元/美   $1.176  -$0.002   -0.21%    -0.78%                 
 元                                                        
 美元/澳   0.7803   -0.002   -0.19%    -0.96%                 
 元                                                        
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/王灿；审校 戴素萍/徐文焰)

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