芝加哥期市：玉米从三周高点回落，受累于供应充沛

路透悉尼10月26日 - 美国玉米期货周四小幅下滑，继续自上日所及逾三周高位回落，因收割进展迅速为市场带来了充足供应。 0052GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.50-3/4美元；上日收低0.5%，盘中曾触及每蒲式耳3.55-1/4美元高位，为10月2日以来最高。 主力大豆期货持平于每蒲式耳9.75-1/2美元，周三收平。 主力小麦期货持平于每蒲式耳4.35-1/2美元，周三收盘跌0.6% 。 大豆价格承压，因美国收割进展迅速。 小麦价格承压，因全球供应充足；但围绕澳洲产量损失的担忧带来支 撑。 澳洲小麦农户今年祸不单行，在全球库存高企拖低国际市场价格之际 ，乾旱天气又令本地产量萎缩。 以下为0052 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 435.50 0.00 +0.00% -0.57% 441.97 49 CBOT玉米 350.75 -0.25 -0.07% -0.57% 350.65 50 CBOT大豆 975.50 0.00 +0.00% +0.00% 972.97 44 CBOT稻米 11.65 -$0.02 -0.13% +0.39% $12.12 29 WTI原油 52.14 -$0.04 -0.08% -0.63% $51.08 62 汇率 欧元/美 $1.182 $0.000 +0.03% +0.48% 元 美元/澳 0.7702 0.000 -0.01% -0.94% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 王颖/王灿；审校 许娜/徐文焰)