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芝加哥期市：玉米从三周高点回落，受累于供应充沛
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2017年10月26日 / 凌晨1点52分 / 1 天内

芝加哥期市：玉米从三周高点回落，受累于供应充沛

2 分钟阅读

    路透悉尼10月26日 - 美国玉米期货周四小幅下滑，继续自上日所及逾三周高位回落，因收割进展迅速为市场带来了充足供应。
    
    0052GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.50-3/4美元；上日收低0.5%，盘中曾触及每蒲式耳3.55-1/4美元高位，为10月2日以来最高。
    
    主力大豆期货持平于每蒲式耳9.75-1/2美元，周三收平。

    主力小麦期货持平于每蒲式耳4.35-1/2美元，周三收盘跌0.6%
。

    大豆价格承压，因美国收割进展迅速。

    小麦价格承压，因全球供应充足；但围绕澳洲产量损失的担忧带来支
撑。

    澳洲小麦农户今年祸不单行，在全球库存高企拖低国际市场价格之际
，乾旱天气又令本地产量萎缩。
        
 以下为0052 GMT报价：
 合约      价格    变动    涨跌%    两日涨跌  30日移动均  RSI
                                    %         值          
 CBOT小麦  435.50    0.00   +0.00%    -0.57%      441.97   49
 CBOT玉米  350.75   -0.25   -0.07%    -0.57%      350.65   50
 CBOT大豆  975.50    0.00   +0.00%    +0.00%      972.97   44
 CBOT稻米   11.65  -$0.02   -0.13%    +0.39%      $12.12   29
 WTI原油    52.14  -$0.04   -0.08%    -0.63%      $51.08   62
 汇率                                                        
 欧元/美   $1.182  $0.000   +0.03%    +0.48%                 
 元                                                       
 美元/澳   0.7702   0.000   -0.01%    -0.94%                 
 元                                                       
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译 王颖/王灿；审校 许娜/徐文焰)

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