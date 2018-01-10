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芝加哥期市：大豆期货跌势延续至第三日，因全球供应充裕
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#货币新闻
January 10, 2018 / 2:19 AM / a day ago

芝加哥期市：大豆期货跌势延续至第三日，因全球供应充裕

2 分钟阅读

    路透悉尼1月10日 - 美国大豆期货价格小幅下滑，跌势延续至第三日，因全球供应充裕而受到打压。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的大豆期货跌0.1%至每蒲式耳9.62-1/2美元，周二收跌0.3%。
    
    交投最活跃的小麦期货持平在每蒲式耳4.32-1/4美元，周二收涨1%。

    主力玉米期货持平，报每蒲式耳3.49美元，上日上涨0.5%。
    
    大豆承压，因全球供应充裕，但市场担心阿根廷不利天气的影响。
    
    美国农业部(USDA)周五报告料显示，美国冬麦播种较少，这是该机构2018年首份预测报告。
    
    美国平原地区本周天气较为温暖，部分缓解了冬麦作物可能受损的担忧。

    以下为0151GMT报价：
 合约        价格     变动     涨跌%     两日涨跌%   30日移动均   RSI
                                                     值           
 CBOT小麦     432.25     0.00    +0.00%      +1.05%       426.45     58
 CBOT玉米     349.00     0.00    +0.00%      +0.50%       351.13     47
 CBOT大豆     962.50    -1.25    -0.13%      -0.44%       981.65     43
 CBOT稻米      11.90   -$0.05    -0.42%      +0.04%       $12.15     51
 WTI原油       63.49    $0.53    +0.84%      +2.85%       $58.84     83
 汇率                                                                  
 欧元/美元    $1.194   $0.001    +0.05%      -0.20%                    
 美元/澳元    0.7817   -0.001    -0.08%      -0.29%                    
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/杜明霞；审校 王颖/徐文焰)

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