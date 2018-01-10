芝加哥期市：大豆期货跌势延续至第三日，因全球供应充裕

路透悉尼1月10日 - 美国大豆期货价格小幅下滑，跌势延续至第三日，因全球供应充裕而受到打压。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的大豆期货跌0.1%至每蒲式耳9.62-1/2美元，周二收跌0.3%。 交投最活跃的小麦期货持平在每蒲式耳4.32-1/4美元，周二收涨1%。 主力玉米期货持平，报每蒲式耳3.49美元，上日上涨0.5%。 大豆承压，因全球供应充裕，但市场担心阿根廷不利天气的影响。 美国农业部(USDA)周五报告料显示，美国冬麦播种较少，这是该机构2018年首份预测报告。 美国平原地区本周天气较为温暖，部分缓解了冬麦作物可能受损的担忧。 以下为0151GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 432.25 0.00 +0.00% +1.05% 426.45 58 CBOT玉米 349.00 0.00 +0.00% +0.50% 351.13 47 CBOT大豆 962.50 -1.25 -0.13% -0.44% 981.65 43 CBOT稻米 11.90 -$0.05 -0.42% +0.04% $12.15 51 WTI原油 63.49 $0.53 +0.84% +2.85% $58.84 83 汇率 欧元/美元 $1.194 $0.001 +0.05% -0.20% 美元/澳元 0.7817 -0.001 -0.08% -0.29% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/杜明霞；审校 王颖/徐文焰)