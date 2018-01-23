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January 23, 2018 / 2:15 AM / in a day

芝加哥期市：大豆期货结束六日连涨略跌，但仍盘旋在五周高位附近

2 分钟阅读

    路透悉尼1月23日 - 美国大豆期货周二略跌，结束连续六日的涨势，但仍盘旋在五周高位附近，因担心阿根廷不利天气将影响产量。
    
    0152GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约下滑0.1%报每蒲式耳9.83-1/2美元。上日该合约涨0.7%，并触及12月11日以来高点9.87-1/4美元。
    
    玉米期货下滑0.3%报每蒲式耳3.51美元，周一收低0.1%。

    主力小麦期货跌0.4%至每蒲式耳4.24美元。该合约周一收高0.7%。
    
    全球最大的豆粕和豆油出口国阿根廷持续数周的乾旱天气，以及将只有少量降水的预报，继续提振价格。
    
    布宜诺斯艾利斯谷物交易所的一个天气顾问表示，天气模式可能导致产量损失。
 以下为0135GMT报价：
 合约             价格      变动     涨跌%   两日涨跌%   30日移动均值     RSI
 CBOT小麦       424.50     -1.25    -0.29%      +0.41%         424.51      51
 CBOT玉米       351.75     -0.25    -0.07%      -0.21%         350.28      55
 CBOT大豆       983.50     -0.75    -0.08%      +0.64%         971.47      71
 CBOT稻米        12.25     $0.07    +0.53%      +0.33%         $12.03      73
 WTI原油         63.87     $0.30    +0.47%      +0.79%         $60.57      68
 汇率                                                                        
 欧元/美元      $1.227    $0.001    +0.08%      +0.41%                       
 美元/澳元      0.8025     0.001    +0.10%      +0.44%                       
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/杜明霞；审校 张若琪/陈宗琦)
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