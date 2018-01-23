芝加哥期市：大豆期货结束六日连涨略跌，但仍盘旋在五周高位附近

路透悉尼1月23日 - 美国大豆期货周二略跌，结束连续六日的涨势，但仍盘旋在五周高位附近，因担心阿根廷不利天气将影响产量。 0152GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约下滑0.1%报每蒲式耳9.83-1/2美元。上日该合约涨0.7%，并触及12月11日以来高点9.87-1/4美元。 玉米期货下滑0.3%报每蒲式耳3.51美元，周一收低0.1%。 主力小麦期货跌0.4%至每蒲式耳4.24美元。该合约周一收高0.7%。 全球最大的豆粕和豆油出口国阿根廷持续数周的乾旱天气，以及将只有少量降水的预报，继续提振价格。 布宜诺斯艾利斯谷物交易所的一个天气顾问表示，天气模式可能导致产量损失。 以下为0135GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 424.50 -1.25 -0.29% +0.41% 424.51 51 CBOT玉米 351.75 -0.25 -0.07% -0.21% 350.28 55 CBOT大豆 983.50 -0.75 -0.08% +0.64% 971.47 71 CBOT稻米 12.25 $0.07 +0.53% +0.33% $12.03 73 WTI原油 63.87 $0.30 +0.47% +0.79% $60.57 68 汇率 欧元/美元 $1.227 $0.001 +0.08% +0.41% 美元/澳元 0.8025 0.001 +0.10% +0.44% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/杜明霞；审校 张若琪/陈宗琦)