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January 25, 2018 / 2:58 AM / a day ago

更正-芝加哥期市：CBOT大豆连涨第九个交易日，为近六年来最长连涨周期

2 分钟阅读

 (更正：因英文原文有误，标题和第一段中“逾三年来”应改为“近六年来”；第三段“20
14年7月”应改为“2012年3月”)
    路透悉尼1月25日 - 美国大豆价格连续第九个交易日上涨，为近六年来最长连涨周期，
因南美天气乾燥及美元走软，令市场预期北美供应需求将很强劲。
    
    0214GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.2%至每蒲式耳9.94-1/2美
元，周三收高0.6%，并曾触及12月8日以来最高点9.94-3/4美元。
    
    大豆上次连涨至少九个交易日是在2012年3月。
    
    主力玉米期货持平于每蒲式耳3.56-1/2美元，上日涨1.5%。
    
    主力小麦期货涨0.3%报每蒲式耳4.34-1/4美元，周三收高2.7%。
    
    大豆受到阿根廷部分地区乾旱疑虑的支撑。该国是全球第三大大豆生产国，也是最大的
豆粕与豆油出口国。
    
    美元兑其他主要货币周四陷于三年低点附近，此前美国财长努钦称，他对美元走软表示
欢迎，此言论打击了美元；欧元企稳，等待欧洲央行政策决议。
    
    油价周四触及2014年12月以来最高水准，受助于美国原油库存创连续第10周下降，且美
元继续走软。
 以下为0214GMT报价：
 合约       价格    变动    涨跌%    两日涨跌%  30日移动均值  RSI
 CBOT小麦   434.25    1.25   +0.29%     +2.00%        424.92   64
 CBOT玉米   356.50    0.00   +0.00%     +1.28%        350.39   70
 CBOT大豆   994.50    2.25   +0.23%     +1.04%        971.32   78
 CBOT稻米    12.12  -$0.05   -0.41%     -0.53%        $12.02   63
 WTI原油     66.29   $0.68   +1.04%     +2.82%        $61.14   85
 汇率                                                            
 欧元/美元  $1.241  $0.011   +0.92%     +1.22%                   
 美元/澳元  0.8070   0.007   +0.93%     +0.66%
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