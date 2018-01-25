更正-芝加哥期市：CBOT大豆连涨第九个交易日，为近六年来最长连涨周期

(更正：因英文原文有误，标题和第一段中“逾三年来”应改为“近六年来”；第三段“20 14年7月”应改为“2012年3月”) 路透悉尼1月25日 - 美国大豆价格连续第九个交易日上涨，为近六年来最长连涨周期， 因南美天气乾燥及美元走软，令市场预期北美供应需求将很强劲。 0214GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.2%至每蒲式耳9.94-1/2美 元，周三收高0.6%，并曾触及12月8日以来最高点9.94-3/4美元。 大豆上次连涨至少九个交易日是在2012年3月。 主力玉米期货持平于每蒲式耳3.56-1/2美元，上日涨1.5%。 主力小麦期货涨0.3%报每蒲式耳4.34-1/4美元，周三收高2.7%。 大豆受到阿根廷部分地区乾旱疑虑的支撑。该国是全球第三大大豆生产国，也是最大的 豆粕与豆油出口国。 美元兑其他主要货币周四陷于三年低点附近，此前美国财长努钦称，他对美元走软表示 欢迎，此言论打击了美元；欧元企稳，等待欧洲央行政策决议。 油价周四触及2014年12月以来最高水准，受助于美国原油库存创连续第10周下降，且美 元继续走软。 以下为0214GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 434.25 1.25 +0.29% +2.00% 424.92 64 CBOT玉米 356.50 0.00 +0.00% +1.28% 350.39 70 CBOT大豆 994.50 2.25 +0.23% +1.04% 971.32 78 CBOT稻米 12.12 -$0.05 -0.41% -0.53% $12.02 63 WTI原油 66.29 $0.68 +1.04% +2.82% $61.14 85 汇率 欧元/美元 $1.241 $0.011 +0.92% +1.22% 美元/澳元 0.8070 0.007 +0.93% +0.66%