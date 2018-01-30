芝加哥期市：小麦价格触及四个月高点，因担心美国作物状况

路透悉尼1月30日 - 美国小麦期货周二上涨近1%，创下四个月高点， 此前美国农业部称乾旱天气影响该国小麦作物。 0148GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货涨0.8%，报每 蒲式耳4.52-3/4美元，稍早触及9月29日以来最高点4.55-1/4美元。周一 小麦收高1.9%。 主力大豆期货涨0.1%至每蒲式耳9.92-1/4美元，周一上涨0.6% 。 主力玉米期货上升0.1%至每蒲式耳3.59-1/4美元。上日收高0.6%。 美国农业部(USDA)周一表示，美国大平原南部几个受到乾旱影响的州，包括主 要产区堪萨斯州在内，1月冬麦生长状况评级下降。 USDA称堪萨斯州冬麦生长优良率为14%，低于12月底时的37%，且低于11月26日 当周的51%。 以下为0148GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 452.75 3.50 +0.78% +2.66% 428.82 78 CBOT玉米 359.25 0.50 +0.14% +0.77% 351.58 75 CBOT大豆 992.25 0.75 +0.08% +0.68% 971.52 71 CBOT稻米 12.41 -$0.03 -0.24% +0.57% $12.03 75 WTI原油 65.39 -$0.17 -0.26% -1.13% $61.99 68 汇率 欧元/美元 $1.238 $0.000 +0.02% -0.29% 美元/澳元 0.8094 0.000 +0.02% -0.18% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 龚芳/张若琪)