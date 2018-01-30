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January 30, 2018 / 2:26 AM / 2 days ago

芝加哥期市：小麦价格触及四个月高点，因担心美国作物状况

2 分钟阅读

    路透悉尼1月30日 - 美国小麦期货周二上涨近1%，创下四个月高点，
此前美国农业部称乾旱天气影响该国小麦作物。
    
    0148GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货涨0.8%，报每
蒲式耳4.52-3/4美元，稍早触及9月29日以来最高点4.55-1/4美元。周一
小麦收高1.9%。
    
    主力大豆期货涨0.1%至每蒲式耳9.92-1/4美元，周一上涨0.6%
。

    主力玉米期货上升0.1%至每蒲式耳3.59-1/4美元。上日收高0.6%。
    
    美国农业部(USDA)周一表示，美国大平原南部几个受到乾旱影响的州，包括主
要产区堪萨斯州在内，1月冬麦生长状况评级下降。
    
    USDA称堪萨斯州冬麦生长优良率为14%，低于12月底时的37%，且低于11月26日
当周的51%。
    
    以下为0148GMT报价：
 合约        价格      变动     涨跌%     两日涨跌%   30日移动均   RSI
                                                      值           
 CBOT小麦    452.75    3.50     +0.78%    +2.66%      428.82       78
 CBOT玉米    359.25    0.50     +0.14%    +0.77%      351.58       75
 CBOT大豆    992.25    0.75     +0.08%    +0.68%      971.52       71
 CBOT稻米    12.41     -$0.03   -0.24%    +0.57%      $12.03       75
 WTI原油     65.39     -$0.17   -0.26%    -1.13%      $61.99       68
 汇率                                                              
 欧元/美元   $1.238    $0.000   +0.02%    -0.29%                   
 美元/澳元   0.8094    0.000    +0.02%    -0.18%                   
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
(完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 龚芳/张若琪)
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