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货币新闻
March 8, 2018 / 2:34 AM / a day ago

芝加哥期市：大豆期货跌至一周低点，市场等待美国农业部报告

2 分钟阅读

    路透悉尼3月8日 - 美国大豆期货周四小幅下跌，创下一周最低点，在美国农业部发布一项倍受关注的报告前，交易商轧平仓位。
    
    0156 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.2%，报每蒲式耳10.62-3/4美元。该期货稍早跌至3月1日以来最低点10.62-1/4美元，周三收跌0.9%。

    主力玉米期货跌0.3%至每蒲式耳3.86美元，上日收低2%。
    
    主力小麦期货持平于每蒲式耳4.97-1/4美元，周三收跌0.3%。
    
    美国农业部(USDA)日内稍晚将公布最新供需报告。
    
    市场关注对阿根廷和巴西的大豆产量预估。
    
    一直受干旱天气困扰的阿根廷料出现少量降水。但降水对该国作物来说可能太晚了。美
国农业部料下调阿根廷大豆和玉米产量预估，但巴西大豆产量增加可能弥补一些阿根廷损失
的产量。
    
 以下为0156 GMT报价：
 合约        价格     变动     涨跌%   两日涨跌%   30日移动均   RSI
                                                   值           
 CBOT小麦    497.25   0.00     +0.00%  -1.92%      474.43       63
 CBOT玉米    386.00   -1.25    -0.32%  -0.58%      374.88       71
 CBOT大豆    1062.75  -2.50    -0.23%  -1.12%      1028.36      60
 CBOT稻米    12.49    $0.00    +0.00%  +0.12%      $12.45       61
 WTI原油     61.37    $0.22    +0.36%  -1.96%      $62.60       41
 汇率                                                           
 欧元/美元   $1.240   -$0.001  -0.11%  -0.03%                   
 美元/澳元   0.7823   0.000    +0.00%  -0.05%                   
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 于春红/郑茵)
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