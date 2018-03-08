芝加哥期市：大豆期货跌至一周低点，市场等待美国农业部报告

路透悉尼3月8日 - 美国大豆期货周四小幅下跌，创下一周最低点，在美国农业部发布一项倍受关注的报告前，交易商轧平仓位。 0156 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.2%，报每蒲式耳10.62-3/4美元。该期货稍早跌至3月1日以来最低点10.62-1/4美元，周三收跌0.9%。 主力玉米期货跌0.3%至每蒲式耳3.86美元，上日收低2%。 主力小麦期货持平于每蒲式耳4.97-1/4美元，周三收跌0.3%。 美国农业部(USDA)日内稍晚将公布最新供需报告。 市场关注对阿根廷和巴西的大豆产量预估。 一直受干旱天气困扰的阿根廷料出现少量降水。但降水对该国作物来说可能太晚了。美 国农业部料下调阿根廷大豆和玉米产量预估，但巴西大豆产量增加可能弥补一些阿根廷损失 的产量。 以下为0156 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 497.25 0.00 +0.00% -1.92% 474.43 63 CBOT玉米 386.00 -1.25 -0.32% -0.58% 374.88 71 CBOT大豆 1062.75 -2.50 -0.23% -1.12% 1028.36 60 CBOT稻米 12.49 $0.00 +0.00% +0.12% $12.45 61 WTI原油 61.37 $0.22 +0.36% -1.96% $62.60 41 汇率 欧元/美元 $1.240 -$0.001 -0.11% -0.03% 美元/澳元 0.7823 0.000 +0.00% -0.05% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 于春红/郑茵)