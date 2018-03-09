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货币新闻
March 9, 2018 / 2:37 AM / 2 days ago

芝加哥期市：玉米从七个月高位滑落，但周线仍料上涨2%

2 分钟阅读

    路透悉尼3月9日 - 美国玉米期货周五小幅下跌，从逾七个月高点滑落，但周线料上升近2%，此前备受注目的美国农业部作物报告称期末供应料低于预期。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货周线上扬近2%，两周涨幅扩大至逾7%。
    
    玉米期货上日触及每蒲氏耳3.93-3/4美元，为2017年7月来最高。

    主力大豆期货本周迄今跌近1%，为四周来第一次周线下跌。
    
    主力小麦期货本周以来跌1%，为两个月来首次周线下滑。
    
    美国农业部周四表示，由于强劲的出口需求和乙醇产量增加，美国玉米供应料低于预期
。
    
    在月度供需报告中，美国农业部下调阿根廷玉米和大豆产量预估，但提高巴西大豆产量
预估。巴西是全球最大的大豆生产国和出口国。
    
 以下为0149 GMT报价：
 合约        价格     变动      涨跌%    两日涨跌%   30日移动均   RSI
                                                     值           
 CBOT小麦    495.00   -4.25     -0.85%   -0.45%      476.08       64
 CBOT玉米    392.75   -0.75     -0.19%   +1.42%      376.13       82
 CBOT大豆    1062.75  -1.25     -0.12%   -0.23%      1030.38      61
 CBOT稻米    12.45    $0.02     +0.12%   -0.32%      $12.46       54
 WTI原油     60.40    $0.28     +0.47%   -1.23%      $62.38       35
 汇率                                                             
 欧元/美元   $1.230   -$0.001   -0.11%   -0.93%                   
 美元/澳元   0.7780   -0.001    -0.12%   -0.55%                   
 
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 陈宗琦/杜明霞；审校 李婷仪/龚芳)
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