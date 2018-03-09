芝加哥期市：玉米从七个月高位滑落，但周线仍料上涨2%

路透悉尼3月9日 - 美国玉米期货周五小幅下跌，从逾七个月高点滑落，但周线料上升近2%，此前备受注目的美国农业部作物报告称期末供应料低于预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货周线上扬近2%，两周涨幅扩大至逾7%。 玉米期货上日触及每蒲氏耳3.93-3/4美元，为2017年7月来最高。 主力大豆期货本周迄今跌近1%，为四周来第一次周线下跌。 主力小麦期货本周以来跌1%，为两个月来首次周线下滑。 美国农业部周四表示，由于强劲的出口需求和乙醇产量增加，美国玉米供应料低于预期 。 在月度供需报告中，美国农业部下调阿根廷玉米和大豆产量预估，但提高巴西大豆产量 预估。巴西是全球最大的大豆生产国和出口国。 以下为0149 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 495.00 -4.25 -0.85% -0.45% 476.08 64 CBOT玉米 392.75 -0.75 -0.19% +1.42% 376.13 82 CBOT大豆 1062.75 -1.25 -0.12% -0.23% 1030.38 61 CBOT稻米 12.45 $0.02 +0.12% -0.32% $12.46 54 WTI原油 60.40 $0.28 +0.47% -1.23% $62.38 35 汇率 欧元/美元 $1.230 -$0.001 -0.11% -0.93% 美元/澳元 0.7780 -0.001 -0.12% -0.55% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 陈宗琦/杜明霞；审校 李婷仪/龚芳)