上半年全球股权融资规模激增33% 但仍不及2015年高位

路透伦敦6月30日 - 汤森路透数据显示，受欧洲供股以及美国市场推动，今年上半年全球股票发行规模较上年同期大幅增加，但仍不及2015年迅猛。

市场走强且更趋冷静、一些国家经济前景好转、以及欧洲一些国家的选举避免了进一步的政治动荡，均帮助股权融资市场自2016年反弹。2016年时，对中国经济、英国公投选择退欧和商品价格的的担忧，令潜在发行者望而却步。

今年上半年，全球企业共发行股票3,868亿美元，较2016年同期增长33%，而2016年同期表现则为2008年以来最糟。尽管股票发行反弹，但仍不及2015年创下的逾15年来最高水平，当时的募资规模达5,195亿美元。

包括约60宗首次公开发行(IPO)和355宗增发在内，美国企业上半年共募资1,168亿美元，较2016年上半年增长46%。

“美国表现非常突出：在IPO等各方面都走在前列--起初是由通胀预期推动，但也有对税改的乐观态度，而且市场还乐观地认为美联储可在控制经济的同时逐步加息，”摩根大通欧洲、中东及非洲股权资本市场(ECM)负责人Achintya Mangla表示。

“投资者现在很挑剔...我们将看到欧洲和美国出现更多IPO，承销商需要在定价和二级市场表现方面保持关注和纪律，”Mangla称。

超过四分之一的美国IPO收益都来自高科技板块。

亚太地区的表现相对落后，股权资本市场发行规模增长7.4%至951亿美元，仅有一宗交易跻身全球前10名之列，即中国光大银行3月的300亿元人民币(43.5亿美元)可转债发行。

欧洲IPO继2016年骤降后持续下滑。(完)