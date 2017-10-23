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进入2020年代全球LNG市场仍将供过于求--IEA
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2017年10月23日 / 上午10点43分 / 2 天前

进入2020年代全球LNG市场仍将供过于求--IEA

1 分钟阅读

路透新加坡10月23日 - 国际能源署(IEA)周一表示，进入2020年代，全球液化天然气(LNG)仍将供过于求，因产出大幅增加；不过需求大增、特别是来自中国的需求上扬，或将使得该市场较预期提前收紧。

“我们将会见到大量LNG新产能进入市场...因此到了2020年代中期，或许市场将持续供应充裕，”国际能源署的能源市场及安全主管Keisuke Sadamori表示。

不过Sadamori表示，需求大增可望让旺盛的供应过剩情况受到控制；过度供应已经导致亚洲现货LNG价格从2014年2月的高点每百万英热单位(mmBtu)20.50美元跌至不到10美元。

“特别是在中国，我们已经见到LNG进口出现40%的同比增长。因此取决于需求的变化，市场趋紧的时间点可能较行业原先预期来得早，”他称。

中国9月液化天然气进口跳增，触及纪录第二高水平，因中国加大对北方地区家庭的供应。为了治理雾霾，中国北方地区首次改用天然气在冬季取暖。

Sadamori还称，面临供应过剩压力，亚洲液化天然气市场会逐步变得更具弹性。

亚洲液化天然气消费量约占全球消费量的70%，但进行自由交易的却很少，大多数都是按照供应商与日韩大买家之间的固定期限合同交付的。

“我们看到基于固定目的地的合同比例在逐步下降...我们还看到合同期限总体上呈变短趋势，”他说。(完)

编译 张明钧/侯雪苹; 审校 张涛/李春喜

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