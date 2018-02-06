（更正）全球股市纷纷下挫 通胀疑虑引发抛盘

（更正：因译文有误，倒数第八段改为“原先盛行的策略是卖美元/买欧元和其他料将从升息中获益的货币”，非“目前外汇市场的流行策略是抛售美元兑欧元和其他料将从升息中获益的货币”）

路透东京2月6日 - 全球股市跌势周二在亚洲时段加剧，美国股指期货扩大跌幅，因通胀疑虑令金融市场紧张不安。华尔街股市隔夜创出2011年以来最大跌幅。

E-迷你标普500指数期货在亚洲时段延续跌势，最多下跌达3.0%至四个月低点，自一周多以前触及的纪录高位已下跌12%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌4.3%，料将创下2015年8月人民币贬值冲击以来最大跌幅。

日经指数.N225大跌6.8%至将近四个月最低；台湾股市.TWII跌5.5%；香港恒生指数.HSI跌4.9%。

周一美股暴跌导致两只最流行的ETP面临潜在清仓风险。投资者通常利用ETP从平静市况而非动荡环境中获利。

此前投资者经历近九年的牛市行情，较低的全球利率激发经济增长复苏，企业获利成绩亮丽。

如果华尔街可作为判断根据，那么好日子或许接近结束了。美国股市周一暴跌，盘中大起大落，道琼工业指数一度大泻1,600点至日内低位，创下史上最大盘中点数跌幅，因投资者纠结于公债收益率上涨和通胀可能攀升。

Weeden & Co驻纽约首席全球策略师Michael Purves表示，“我们见到抛售的规模是正常的。但速度是不正常的。”

“市场到跌到哪儿才会停止？我认为相当接近恐慌性抛售。基本面很不错。唯一真正不同的情况是债券收益率升至2.8%。”

标普500指数.SPX挫跌4.1%，道琼工业指数.DJI下挫4.6%，均创出2011年8月以来的最大百分比跌幅。人们早就预期的自纪录高位回撤的势头加剧。

在周一大跌以前，该指数超过400个交易日未出现一次超过5%的回调，分析师称这是历史上的最长同类纪录。

“自去年秋季以来，投资者一直在押注‘金发女孩’经济--强劲的经济扩张、公司获利改善以及通胀稳定。但是潮流似乎改变了，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。

这波抛盘的引发因素是美国公债收益率(殖利率)的快速上升。上周五美国的数据显示该国薪资增速创下2009年以来最快，这发出了通胀上升、以及有可能随之而来的利率上升的警报。

“股市的各个板块都低迷，但市场整体还不太可能崩掉。我管理的资金仍在股市--但轮换(以及逢低买进)进入了近期涨势落后的‘价值’领域。”富达国际(Fidelity International)多类资产投资长James Bateman说。

“我还会避开股息率得不到强劲现金流和稳健资产负债表支持的个股，”他说。

周一美国10年期公债收益率一度攀升至2.885%的四年来最高，比2017年末2.441%的水平高出47个基点。

但股市大跌带来美国10年期公债收益率的反转，在周二亚洲时段，10年期美债收益率一度跌至2.662%。

联邦基金利率期货走势表明，市场预计今年仅会升息两次，这与几天前有了巨大转变；就在几天前，市场还预计今年升息三次的可能性为大约80%，市场还充斥着可能升息四次的传闻。

CBOE波动率指数跳升20点至30.71，为2015年8月以来高位。

“过去几个月，无论是股市还是大宗商品，冒险投资者一直都是赢家。这也是管理资产3.2万亿美元的对冲基金的做法，”藤户则弘表示。

“他们现在正在解除杠杆仓位。似乎还有不少人没有(从跌势中)撤出。我预计波动还会继续，”他补充称。

摩根资产管理的市场分析师Yoshinori Shigemi表示，通胀疑虑将逐步损及股市的吸引力，即便短线而言市场可能反弹。

“到头来，美联储将不得不升息。如果不这样，长期债券就会因通胀疑虑而遭遇抛售。不管怎样，都会导致经济增长减速。薪资上涨也意味着企业利润率将被逐步挤压，”他说。

投资者急于规避进一步风险，因此正在结清其他资产的仓位，包括外汇市场。原先盛行的策略是卖美元/买欧元和其他料将从升息中获益的货币。

欧元EUR=跌至1.2353，距离上周低点1.2335不远。若跌破1.2335，欧元可能进一步修正。上月末欧元曾触及三年高点1.2538。

美元兑避险日圆JPY=下滑0.4%至108.56日圆，周一下挫1%。

比特币亦未躲过抛售，下挫逾10%至12周低位6,116美元，较12月17日所及的纪录高位19,666美元跌69%。

投资者还抛售垃圾债，美银美林美国高收益指数从上周末的5.964%升至6.017%。但这仍远低于略高于10%的2016年高点，当时低油价损及能源企业。

油价亦下跌。布兰特原油期货一度触及一个月低位，最新报每桶66.83美元，较上日收盘跌1.2%。

美国原油期货报63.35美元，在亚洲盘下跌1.3%。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)