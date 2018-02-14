（更正）亚股及美元弥漫不安气氛 市场紧张等待美国通胀数据

（因译文有误，内文第六段应为“净55%的投资者超配股票降至净43%的投资者超配股票”，非“持股配比从55%降至43%”）

路透悉尼2月14日 - 亚洲股市周三涨跌互见，在美国通胀报告出炉前，投资者神经紧绷；美国通胀报告可能缓解、也可能加深对全球升息步伐加速的忧虑。

市场初步倾向抱持乐观期待，E-迷你标普500指数期货上涨0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%。

日本股市日经指数未能守住盘初的涨幅，跌0.7%并测试四个月低点。交易员表示目前200日移动均线切入位21,031受到关注，若跌破该水准则将拉响看空警报。

美国股市周二连涨第三日，受亚马逊AMZN.O和苹果AAPL.O攀升提振，而投资者聚焦周三出炉的通胀数据，该报告可能打击股市脆弱的反弹，也可能为股市进一步上涨扫清道路。道琼工业指数收涨39.18点，或0.16%，收报24,640.45点；标准普尔500指数上升6.94点，或0.26%，至2,662.94点；纳斯达克指数上扬31.55点，或0.45%，至7,013.51点。

美银美林的2月基金经理人调查显示，采取措施对冲股市大跌的投资者净百分比例，创下单月跳涨的最高纪录。

基金纷纷转而持有现金并撤出股市，净55%的投资者超配股票降至净43%的投资者超配股票，这创下两年来最大单月降幅。

鉴于正是通胀加速风险导致全球市场震荡，现在最受关注的就是美国1月消费者物价指数(CPI)数据。

预计整体CPI同比增速料减缓至1.9%，核心通胀率料为1.7%，这样的结果可能帮助安抚市场紧张情绪。令人担心的是，数据可能意外上行，就像几周前薪资数据那样。

“在我看来这种风险是不均衡的，”外汇及差价合约(CFD)提供商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。

“鉴于特朗普政府最新这轮刺激举措正在对经济产生影响，所以数据哪怕只是高一点点，都可能引起轩然大波。”

外汇市场上，日圆仍保持坚稳，周二日本投资者突发的买盘触发108.00日圆附近的止损单，推动日圆触及五个月最高。

美元兑日圆JPY=最新跌0.3%至107.51日圆，料将威胁107.40/45附近的支撑位。

欧元EUR=走强，升至1.2363美元，脱离上周低位1.2204美元。外界对周三稍晚将公布的德国国内生产总值(GDP)会强劲增长的预期支撑了欧元。

美元指数跌至89.617，隔夜下挫0.56%。

分析师称，鉴于大规模的减税和支出计划获得通过，投资者对美国预算赤字和贸易逆差可能扩大感到不安。

“若再度出现双赤字，应当会令美元承压，”道明证券(TD Securities)外汇策略北美主管Mark McCormick称。

McCormick指出，国际货币基金(IMF)已经估计，预算赤字增长1%，会导致美国经常帐赤字扩大0.6%。这暗示双赤字到2020年之前相当于GDP的比例可能超过7%。

“这样的数字中期内对美元而言并非好兆头，”McCormick称。

美元下跌给大宗商品带来提振，期铜在隔夜跳涨2.7%后持续上扬。

现货金小升至每盎司1,333.16美元，脱离上周所及一个月低位1,306.81美元。

油价暂时持稳，尽管市场担心难以摆脱供应过剩问题。

美国原油期货下跌0.05美元至每桶59.14美元，布兰特原油期货上涨0.06美元至每桶62.78美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)