亚洲股市表现强韧 美国就业数据强劲帮助美元持稳

路透新加坡8月7日 - 亚洲股市周一上涨，尾随美股涨势，在此同时美元回软，但仍保住此前多数涨幅；此前美元受到7月就业数据优于预期、以及美国税改计划承诺等因素激励而上涨。汇改将协助企业汇回获利。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.5%。

日股日经指数.N225上扬0.6%。

中国股市沪深300指数.CSI300涨0.1%，沪综指.SSEC持平。香港恒生指数.HSI攀高0.4%。

韩股综合股价指数.KS11扬升0.5%，澳股劲扬1%。

美元周一走势温和，上周五曾强劲攀升，因此前公布的美国非农就业数据显示上月就业岗位增加20.9万个，6月数据也被上修。

劳动力市场供应紧蹙的迹象，可能在一定程度上让美联储官员对通胀将会逐渐回升至2%的目标更有把握，为其宣布开始缩减庞大资产负债的计划表扫清道路。

美国白宫国家经济委员会主任柯恩的言论亦支撑美元。柯恩表示，美国政府正在研究税改计划以把美国企业获利带回美国。

但美元回落支持一些人的看法，即周五的涨势可能难以为继。

美元指数跌0.2%至93.343。周五涨0.76%，创出今年以来的最大单日涨幅。

美元兑欧元跌0.2%至1.17985美元，上周五涨0.8%。

美元兑日圆上涨0.1%至110.78日圆，延续上周五涨0.6%的升势。

“最合乎逻辑的看法是，周五的走势显然是对美元空仓的大规模回补，此前美元净空仓规模处于数年高位，”IG首席市场策略师Chris Weston在报告中写道。

Weston补充称，美元涨势要获得动能，需要市场的利率预期有所改变，而目前改变尚未出现。

市场目前预期美国在12月升息的机率约为50%。

指标10年期美债收益率小跌至2.2673%。周五收在2.269%，高于周四收盘位2.228%。

周五就业报告拉抬人气，亦支撑美股。道琼工业指数.DJI涨0.3%，连续第八日创纪录最高收位。标普500指数收高0.19%，纳斯达克指数上扬0.18%。

澳元兑美元升0.2%至0.7945。

原油小跌，但保住周五多数升幅，强劲就业数据提振了能源需求增强的希望。

石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国联合技术委员会的官员将于周一和周二在阿布扎比开会，讨论如何提高减产协议的执行率。

美国原油期货周一下跌0.1%至每桶49.53美元，周五上扬1.1%。

布兰特原油期货亦跌0.1%至每桶52.37美元，周五上涨0.8%。

现货金持稳，因美元回吐部分涨幅，但金价依然承压。金价小涨至每盎司1,258.38美元，周五下滑0.8%。

MSCI指数及日经指数图表 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)