亚股下跌但日圆和瑞郎上扬 因朝鲜考虑进行核试验

路透东京9月22日 - 亚洲股市周五下跌，日圆和瑞郎上扬，因朝鲜(北韩)可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。

韩国联合通讯社报导，朝鲜外务相李勇浩周五称，认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4%，上日跌0.7%。

该指数周二曾升至10年高位，受美股涨至纪录高位带动。在美联储强化今年可能第三度升息的预期后，美股回落。

日本股市日经指数.N225跌0.2%，澳洲股市涨0.2%。韩国综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.5%，受地缘政治紧张局势再度升温拖累。

中国沪综指.SSEC跌0.5%，此前标普全球评级在周四调降中国长期主权信用评级，称因强劲信贷增长提高了风险。

美元兑日圆下跌0.3%至112.140，远离周四触及的两个月高点112.725；周四时在美联储发表鹰派立场后美债收益率大涨。

瑞郎兑美元上涨0.2%至0.9687。

避险黄金小幅上扬，现货金涨0.2%至每盎司1,293.70美元，上日由于美元上涨，现货金一度跌至8月25日以来最低1,287.61美元。

撇开地缘政治风险，市场焦点放在当美联储进一步迈向货币政策正常化时，亚洲市场将如何应对。

“在美联储真的开始缩减资产负债表，及市场能够衡量其影响之前，难以就美联储的立场下定论，”SMBC日兴证券资深经济学家Kota Hirayama说。

“基本面继续支持包括亚洲新兴经济体在内的新兴市场，尽管美联储最新立场的确给未来增加了一些不确定。”

标普500指数.SPX周四跌0.3%，结束四连涨。

周四道琼工业指数.DJI跌0.25%，纳斯达克指数.IXIC跌0.5%，投资人为今年可能第三次加息作准备。美国下令对朝鲜实施新的制裁也拖累了美股。

汇市方面，澳元兑美元跌0.2%至0.7917美元，上日则跌1.2%。

澳洲周四受到冲击，因澳洲央行总裁洛威当天表示，全球利率上升不会对澳洲造成自动性的影响，决策官员很清楚升息对高负债家庭的冲击。

铁矿石价格大跌至两个月低点，也对澳元构成压力。铁矿石是澳洲的主要出口商品。

欧元兑美元小涨0.1%至1.1954，但全周料将下跌0.8%。

美元指数跌0.2%至92.052。

原油价格几无变动，市场进行观望，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家周五将召开会议，讨论是否延长减产协议以支持油价，同时将考虑监控出口以评估减产执行率。

尽管很多分析师预计，产油国将把减产协议延长至明年3月以后，但很多分析师也表示，油价上涨程度足以促使产油国增产至协议设定的产量水平之上。

布兰特原油期货跌0.1%至每桶56.37美元，隔夜曾触及五个月高位56.53美元。

MSCI明晟全球指数,日经指数年内迄今表现：tmsnrt.rs/2t0wy3T

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