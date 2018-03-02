亚股延续美股跌势 特朗普关税举措激发贸易战疑虑

路透东京3月2日 - 亚洲股市周五延续美股跌势，美国总统特朗普宣布美国将对进口钢铁和铝课征高额关税，引起爆发全球贸易战的担忧，令投资者感到不安。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.8%，韩国股市领跌，日股日经指数.N225挫低2.4%。

亚洲钢铁生产商类股下跌，韩国浦项钢铁(POSCO) (005490.KS)跌3%，日本新日铁住金 (5401.T)跌4%。

美股方面，标普500指数.SPX周四下挫36.16点，或1.33%，至2,677.67点。周三美股大跌，因市场担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年升息次数可能多于预期。

“随着特朗普宣布对进口钢铁和铝产品课征高额关税，全球站到了贸易战的边缘—忘掉收益率曲线—衰退就是这样开始的，”荷兰国际集团(ING)驻新加坡的亚太研究负责人Robert Carnell说。

“贸易是经济学家唯一能达成共识的议题—贸易越多越好。”

特朗普表示，下周将正式宣布对进口钢材和铝分别征收25%和10%关税。不过白宫官员稍后表示，部分细节仍有待敲定。

投资者担忧，特朗普这项决定可能招致中国、欧盟和加拿大等主要贸易伙伴的报复，进而冲击全球经济。

加拿大的快速回应加剧了这种忧虑。加拿大官员表示，如果美国对钢铝征收高额关税，加拿大将进行报复。

对贸易战的担忧盖过了周四乐观美国数据的影响。数据显示，美国供应管理协会(ISM)2月制造业指数为2004年5月来最高，上周初请失业金人数降至48年最低。

美国通胀上扬，1月核心个人消费支出(PCE)物价指数较上月上升0.3%，创2017年1月以来最大升幅；较上年同期则上扬1.5%，与前两个月升幅一致。

“就算你生产商品，若别人不买，你还是得缩减生产，如此一来将导致全球经济活动减缓，”三井住友银行首席分析师宇野大介表示。

“我预计市场已进入另一个修正时期，”他补充道。

美债收益率下跌，因爆发贸易战的风险似乎盖过了通胀考量。后者今年初曾让全球金融市场忧心忡忡。

美国10年期公债收益率跌至2.811%，触及三周以来的最低位，进一步远离2月21日触及的四年高点2.957%。

另一方面，有人却认为市场可能反应过度。

“特朗普曾多次对股价上涨进行夸耀。如果这导致股价持续下跌，我押注他可能会改变立场，”Asset Management One研究主管NobuyukiKashihara称。

汇市方面，美元反弹走势丧失动能。美联储主席鲍威尔周二就美国经济发表乐观言论后，美元出现反弹。

欧元兑美元EUR=回升到1.2271，周四触及七周低点1.21545美元。

美元兑日圆JPY=跌至106.14日圆，滑向2月16日触及的15个月低点105.545。

美元指数今年迄今仍下跌2.1%，外界认为特朗普政府希望美元贬值以改善贸易逆差不断扩大的局面，这种看法打压了美元。特朗普大幅减税并增加支出可能导致财政赤字上升，恐撼动对美国公债的信心，也让美元承压。

油价也承压，上日跌幅超过1%，因特朗普的贸易措施加剧了对全球经济的担忧。

美国原油在周五亚洲盘上涨0.4%，报每桶61.19美元，周四曾跌至两周低点60.18。美国原油本周目前的跌幅为3.7%。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)