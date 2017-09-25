政治不确定性打压欧元及新西兰元下滑 亚股亦下跌

路透东京9月25日 - 欧元周一下滑，此前德国总理默克尔在周日大选中成功赢得第四个任期，然在其保守派阵营的支持率大幅流失至极右翼政党后，议会分裂将让这位欧洲最有权势的领导人必须带领一个不甚稳定的执政联盟。在此同时亚洲股市回落，受到对于中国经济的担忧情绪打压。

新西兰元亦遭冲击，因新西兰执政的国家党在周六大选中赢得最高的票数，但该党两个可能的盟友失去国会的席次，因此需得仰赖与新西兰第一党及其党魁Winston Peters协商共组联合政府。

欧元兑美元下跌0.2%至1.1930，进一步远离9月8日触及的两年半高位1.2092，当时欧洲央行(ECB)政策会议让欧元多头乐观认为，央行将开始缩减大规模刺激计划。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数回吐稍早的温和涨幅，最新下跌0.35%。

在默克尔允许德国边界向逾100万移民开放后两年，反移民的德国新选择党(AfD)成为逾50年来首次进入议会的极右翼政党。

“市场的回应是卖出欧元，因默克尔在组建执政联盟时可能遇到困难。不过，欧元已然在失去欧洲央行货币政策题材的支持，似乎走在下跌的路上，”瑞穗银行首席市场分析师Daisuke Karakama说。

“德国选举结果标明，随着选民对民粹主义和极右翼党派的支持增加，该国不再是欧洲一个特殊的存在。”

新西兰元兑美元下跌1%报0.7270美元。新西兰元在9月20日触及一个半月高位0.7435，当时有关执政党将会轻松赢得大选的预期提振新西兰元走势。

“尽管现在有一些新的情境和一些可能非常棘手的问题待讨论，不过最终政治格局似乎仍将相对偏中性，而我们仍不确定这些所代表的意涵，”澳新银行分析师写道。

中国股市走势动荡，上周尾段下跌，因美联储展现鹰派政策立场，且标普下调中国主权信用评级。

香港恒生指数.HSI跌0.8%，沪综指.SSEC跌0.3%，此前中国多个城市出台新的调控措施为楼市降温。

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.4%。日本日经指数.N225逆势上涨0.6%，得益于日圆兑美元走贬。

美国股市标普500指数周五微幅收高，因对美国政府最新医改立法的担忧减轻，且投资人摆脱对美国和朝鲜紧张关系的担忧，不过苹果续跌令市场承压。

英镑小涨，上周五则下跌，因首相特蕾莎·梅没有提供英国退欧后将如何获取欧洲单一市场准入的具体细节。

英镑兑美元上涨0.2%至1.3528美元，周五跌0.6%。

美元指数上涨0.1%至92.257。

美元兑日圆上升0.3%至112.320日圆，逆转周五跌势。美国总统特朗普和朝鲜之间口水战升级，打击整体风险偏好，导致美元周五下跌。

油价继周五大涨后陷入盘整。石油输出国组织(OPEC)和其他石油生产国周五称，正在清除已重压油价三年的过剩供应，可能要等到明年1月再决定是否延长减产协议至2018年第一季度以后。

布兰特原油期货跌0.1%至每桶56.80美元，距离周五触及的六个半月高位56.91美元不远。

美国原油期货跌0.2%至50.57美元。(完)