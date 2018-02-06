亚洲股市大跌近3% “金发女孩”题材消散

路透东京2月6日 - 亚洲股市周二大跌，此前美股遭遇了2011年以来的最大跌幅，因投资者对于支撑牛市的各种因素的信心开始瓦解。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌2.8%至一个月低位，或为逾一年半以来最大的单日跌幅，一天前曾下挫1.6%。

日本股市日经指数.N225跌4.6%；澳股跌3.0%，触及10月以来最低水准；韩国股市.KS11跌2.0%。这三个国家的股市均跌穿作为关键支撑位的100日移动均线。

美国股市周一暴跌，盘中大起大落，道琼工业指数一度大泻1,600点至日内低位，创下史上最大盘中点数跌幅，因投资者纠结于公债收益率上涨和通胀可能攀升。

“自去年秋季开始，投资者都在押注恰到好处的经济，也就是经济稳健扩张、企业获利不断改善而且通胀稳定。但目前形势似乎已经改变，”三菱日联摩根士丹利证券资深投资策略师藤户则弘称。

标普500指数.SPX挫跌4.1%，道琼工业指数.DJI下挫4.6%，均创出2011年8月以来的最大百分比跌幅。人们早就预期的自纪录高位回撤的势头加剧。

标普500指数收盘较1月26日触及的纪录高位低7.8%。在周一大跌以前，该指数超过400个交易日未出现一次超过5%的回调，分析师称这是历史上的最长同类纪录。

这次大跌的导火索是美国公债收益率急剧上升。上周五发布的1月就业报告引发市场担忧，通胀将会回升，从而推升公债收益率，并促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)比预期更快升息。

10年期美国公债收益率周一最高升至2.885%，这是四年高点，而且比2017年底的2.411%高出了47个基点。随着股市持续走低，该收益率拉回到了2.709%。

CBOE波动率指数跳涨20点至30.71，为2015年8月以来高位。

“过去几个月，无论是股市还是大宗商品，冒险投资者一直都是赢家。这也是管理资产3.2万亿美元的对冲基金的做法，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

“他们现在正在解除杠杆仓位。似乎还有不少人没有(从跌势中)撤出。我预计波动还会继续，”他补充称。

欧洲股市也重挫，德国DAX指数.GDAX触及四个月低点。

JPMorgan Asset Management的市场分析师Yoshinori Shigemi表示，通胀疑虑将逐步损及股市的吸引力，即便短线而言市场可能反弹。

“到头来，美联储将不得不升息。如果不这样，长期债券就会因通胀疑虑而遭遇抛售。不管怎样，都会导致经济增长减速。薪资上涨也意味着企业利润率将被逐步挤压，”他说。

投资者急于规避进一步风险，因此正在结清其他资产的仓位，包括外汇市场。目前外汇市场的流行策略是抛售美元兑欧元和其他料将从升息中获益的货币。

欧元EUR=跌至1.2380美元，距离上周低点1.2335不远。若跌破1.2335，欧元可能进一步修正。上月末欧元触及三年高点1.2538。

美元/日圆JPY=下滑至109.05日圆，周一挫跌1%。

比特币亦重挫，触及12周低位6,600美元，较12月17日所及的纪录高位19,666美元跌66%。最新报6,986美元。

投资者还抛售垃圾债，美银美林美国高收益指数从上周末的5.964%升至6.017%。但这仍远低于略高于10%的2016年高点，当时低油价损及能源企业。

油价亦下跌。布兰特原油期货周一触及一个月低位66.90美元，最新报67.02美元。

美国原油期货报63.56美元，在亚洲盘下跌0.8%。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)