亚股延续涨势 美元脱离低位

路透悉尼1月29日 - 亚洲股市周一延续涨势，因企业获利乐观及全球经济强劲增长；虽然美国白宫还在抱怨竞争国存在“不公平”贸易行为，美元仍尝试反弹。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%，有望连续第12个交易日上扬。今年以来该指数已累计上涨8%。

日股日经指数.N225涨0.5%，因日圆小幅下跌，韩股综合股价指数(KOSPI).KS11创纪录高位。

香港恒生指数.HSI也上涨0.5%。该指数今年以来已上涨逾11%，为表现最好的指数；紧随其后的是沪深300指数.CSI300，今年以来上涨近9%，但周一下跌。

美国股市周五收盘上涨。道琼工业指数.DJI上周周线涨2.08%，标普500指数.SPX升2.22%，纳斯达克指数.IXIC升2.31%。

根据汤森路透数据，目前预计第四季标普500企业获利增长13.2%，高于年初时预估的12%。在截至周五已经发布业绩的133个标普500成份股中，近80%的公司业绩超过预期。

另有36%的标普500企业将在本周公布业绩，其中包括重量级企业苹果、Alphabet、Facebook、微软和亚马逊。

股市受到追捧以及全球通胀上升的风险，已经构成主权公债面临的重要负面因素，发达国家的债券收益率大多上扬。

美国两年期公债收益率已稳步升至2008年以来最高，并且完全消化了美联储3月加息的预期。

美国10年期公债收益率周一升破上周交易区间，达到2.69%，为2014年中以来最高。

美联储将于周三召开政策会议，这是叶伦任内的最后一次政策会议，分析师预计会后发表的声明只会巩固3月加息预期。

**措辞问题**

不过，美国公债收益率的强劲涨势仍不足以提振美元。受累于美国官员发表的欢迎美元走软的言论，美元上周跌至三年低位。

总统特朗普上周后来设法力挽狂澜，但损失已经造成。

在周日公布的采访中，美国总统特朗普威胁，他认为欧盟对美国的贸易政策“非常不公平”，为此他将会针锋相对。

“‘措辞’在汇市中非常重要，”德意志银行策略师George Saravelos称。“美国正在重新进入与1994-95年期间类似的弱势美元政策。”

此时正值流入美国的贸易和投资额萎缩之际，而欧元区则又是另一番景象，德国这一出口引擎正在促使经常帐盈余持续扩大。

“我们依然认为，今年欧元/美元目标位在1.30美元，”Saravelos说。

欧元兑美元EUR=在周一亚洲盘初出现一些获利了结，从上周所及的三年高位1.2538美元回落至1.2393。

美元兑日圆JPY=小升至108.89日圆，但距离四个月低点108.28不远。

美元指数上升0.2%至89.281，曾触及2014年底来最低。

本周美国将公布大量经济数据，其中包括通胀、制造业和就业数据。

美元下跌利好很多大宗商品，金价上周触及17个月高位，最新报每盎司1,348.10美元。

油价一度触及三年高点，布兰特原油期货持于70美元上方，报70.40美元。美国原油期货上升0.18美元至66.32美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

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