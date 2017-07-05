投资人因朝鲜紧张局势寻求避险 等待美联储公布会议记录

路透悉尼7月5日 - 亚洲股市周三连续第二日表现低迷，朝鲜半岛紧张局势继续发酵，支撑了日圆、债券和黄金等避险资产。

美国逢假日休市，而且没有重要经济数据公布，市场交投受到抑制，不过美联储今天稍晚将公布最近一次会议的记录，料将提供一些交投诱因。

亚洲时段公布的数据不多，其中中国6月财新服务业采购经理人指数(PMI)降至51.6，为逾一年来次低水准。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.1%，周二时因朝鲜发射一枚导弹落入日本水域而下挫0.6%。

日本股市日经指数.N225跌0.5%，但韩国股市.KS11守稳。

E-迷你标普500指数期货几无变动，美国10年期公债收益率下滑3个基点至2.32%。

朝鲜周三称已试射新研发的洲际弹道导弹，该导弹可携带大型核弹头。

韩国和美国军方向韩国附近水域发射导弹，以展示他们可以纵深精确打击的能力。

美国国务卿蒂勒森呼吁采取全球行动应对朝鲜的核威胁，不过还不完全清楚会采取什么新的举措。

剑拔弩张的局势为避险货币日圆带来提振，使美元下滑0.27%至112.97日圆。金价也受到提振上涨0.3%，至每盎司1,227.31美元。

欧元变化不大，持稳在1.1360美元；美元指数跌0.1%至96.127。

**并非全球统一退出**

投资者等待美联储6月会议记录，以研判美联储对今年再次升息的决心，以及缩表计划的细节问题。

“5月的会议记录中，‘几位’与会者担心劳动力市场收紧可能构成通胀风险。而‘数位其他与会者’则认为通胀存在下行风险，”Roubini Global Economics主管Kevin Harris说道。

“我们将观察这两种担忧之间是否出现转变。”

市场走势显示，12月再次升息的可能性为60%左右，比多数美联储官员预期的未来升息路径浅得多。

确实，尽管一些其他央行近期发出更加鹰派的论调，但有迹象表明全球性退出刺激政策不会是一场统一行动。 欧洲央行首席经济学家指出，处于更健康水平的通胀是维持宽松政策的“关键变量”；而瑞典央行的表态则比较谨慎，即便该央行承认不太可能进一步降息。

澳洲央行决策者并未显露出将走上强硬路线的倾向，因为通胀低迷而且央行希望遏制本币汇率。

在商品市场，原油期货试图在每桶50美元附近持稳，有初步迹象表明美国原油生产可能正在放慢。

布兰特原油微跌0.06美元至每桶49.55美元，本周初创下12月以来最大单日涨幅。美国原油期货下滑0.07美元至47.00。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本)以及日经指数年内迄今表现图表：

tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)