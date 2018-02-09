美股大跌重创亚股 避险货币受到追捧

路透东京2月9日 - 亚洲股市周五跌至两个月低点，昨晚美国股市在债券收益率(殖利率)快速上涨的情况下再次大跌，使得日圆和瑞郎等避险货币受到支撑。

日股日经指数.N225下跌3.3%，本周料将录得8.9%的周线跌幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌2.3%至两个月低点。该指数曾在1月29日创下纪录高位，目前则已经连跌六日，本周料将录得约7.7%的跌幅。

澳洲股市跌1.15%，韩国综合股价指数.KS11跌1.7%。

香港股市恒生指数.HSI下挫2.8%，中国股市沪综指.SSEC下滑2.85%。

“股市的这波修正可能持续整个2月并可能延续至3月，”三井住友资产管理驻东京高级分析师Masahiro Ichikawa说道。

“长期美债收益率上涨将不得不等待这波修正走势结束。波动性大升也已促使投资者出脱风险资产，反过来又助推了波动性。”

美国市场仍处在全球下跌风暴的中心，隔夜道琼工业指数.DJI大跌4.1%，标普500指数.SPX下挫3.7%。

标普500指数和道指均进入修正区域，自1月26日所创纪录高位已下跌逾10%，并表明一周前开始的这波跌势尚未尘埃落定。

美股自上周五开始走势不稳，因美国强劲就业报告引发债券收益率弹升及通胀率攀高疑虑。通胀率上涨可能促使央行增加升息。

债券收益率上扬被视为不利股市，因为这会加重企业融资成本及降低企业风险偏好。这也可能吸引投资者将资金由股市移至债市。

指标10年期美债收益率周四升至高见2.884%，略低于周一触及的四年高点2.885%。最新报2.8385%。

英国央行称英国未来升息可能性增加，加深市场预期全球央行将缩减刺激措施，加上美国参议院领袖同意一项预算协议，将增加政府举债后，美债收益率被推高。

美债收益率上升，系受到美国在特朗普执政下可能增加美债发行量以便为财政支出筹资、加上通胀担忧、以及美联储可能比之前预测的更早且更多次升息的预期影响。

“美国中期选举前财政支出增加，已经使得美联储为通胀加速和经济过热做准备。这导致收益率升高，最终引发股市下跌，”SMBC日兴证券首席市场分析师丸山义正称。

他表示，可能得由美联储新任主席鲍威尔来让金融市场恢复平静。

汇市方面，美元兑日圆JPY=几无变动，交投在108.800日圆，隔夜则跌0.5%。美元兑日圆势将录得1.5%的周线跌幅。

瑞郎兑美元CHF=基本持平，交投在0.9370瑞郎，上日则涨0.7%左右。

欧元兑美元EUR=涨0.1%至1.2260美元。

美元指数持平于90.238，隔夜曾触及两周高点90.567。

英镑GBP=D3涨0.2%至1.3943美元。英国央行鹰派评论推动英镑隔夜触及1.4067美元。

大宗商品相关货币走软，因原油价格跌至七周低点。

加元兑美元报1.2600加元，上日跌至六周低点1.2615加元。澳元兑美元跌至0.7766美元，为12月28日以来最低。

美国原油期货跌0.9%至每桶60.58美元，周四一度触及七周低点60.27美元；主因伊朗宣布增产计划，且美国原油产量达到纪录高点，引发全球供应增加担忧。

布兰特原油期货跌0.65%至64.38美元。

图表：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)