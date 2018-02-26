亚洲股市人气较谨慎 美元丧失稍早涨幅

路透悉尼2月26日 - 亚洲股市周一表现谨慎，投资者在等待本周不少重大数据及事件，包括美国通胀数据以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)新主席首次国会证词陈述等。

市场人气较为脆弱，美元丧失稍早涨幅，避险债券持坚，E-迷你标普500指数期货跌0.1%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，但地区内股市涨跌互现。

日股日经指数.N225涨0.7%，领涨亚洲股市，稍早曾上涨1.2%，但中国沪深300指数.CSI300跌0.5%。

中国共产党中央委员会建议删除宪法中有关“中国国家主席和副主席连续任职不得超过两届”的表述。

投资者起初从周五美股反弹中受到鼓舞。波动率指数(VIX)周五收于16.49%，远低于2月初市场最动荡时触及的50%的最高点。

市场情绪已平静下来，部分归因于美联储将渐进收紧政策的预期，这是上周五公布的报告中强调的审慎前景预期。

投资者似乎还押注，美联储主席鲍威尔周二众议院首次露面时将坚持这种脚本，他还将于周四在参议院作证。

“鲍威尔将充分认识到1月底避险情绪激增，并将小心不给现况造成太大改变，”经纪商IG首席市场策略师Chris Weston表示。

“期货市场走势周五押注未来几年美联储政策紧缩程度下降，意味着交易员预计鲍威尔不会暗示更为激进的回应。”

美国10年期公债收益率也拉回至2.85%，脱离四年高位2.957%。

市场也翘首静待周四一早出炉的核心个人消费支出(PCE)物价指数，该数据为美联储偏好的通胀指标。

鉴于1月薪资意外走强，且鲍威尔肯定会被参议院质询相关风险，市场对核心通胀升温的任何暗示都相当敏感。

美元指数回吐稍早涨幅，下滑0.1%至89.796。上周则反弹0.8%。

美元兑日圆JPY=亦拉回至106.61，未能守住稍早高点107.28。

欧元兑美元EUR=报1.2305美元，略高于上周低点1.2258，意大利3月4日大选结果出炉前，多头看法谨慎。

德国社会民主党(SPD)就是否与总理默克尔的保守派阵营组建新联合政府的投票结果也将于同一天出炉，这是市场面临的两大政治风险事件。

大宗商品市场方面，美元回落扶助现货金上涨0.5%至每盎司1,335.36美元。

利比亚El Feel油田关闭，以及沙特阿拉伯关于石油输出国组织(OPEC)减产努力正在发挥效用的评论，使油价受到支撑。

美国原油期货上涨0.08美元，至每桶63.63美元。布兰特原油期货下滑0.02美元至67.29美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

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