亚洲股市摆脱美股疲势影响 美元持稳

路透东京10月10日 - 亚洲股市周二上涨，摆脱了美股温和下跌的影响，而对于美国年内再度升息的预期继续支撑美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.5%。

日本股市日经指数扭转盘初跌势上涨0.4%，周一市场因公共假期休市。

韩国股市在本月的第一个交易日大涨2%，受朝鲜半岛紧张局势将缓和的预期带动，此外科技股在三星电子(005930.KS)引领下追随全球股市的涨势。

韩国股市在上周及本周一因公共假期休市。

“在韩国市场休市之际，全球股市劲扬，而且半导体价格也继续反弹，”Eugene Investment & Securities股票分析师Lee Seung-woo称。

俄罗斯外长拉夫罗夫周一同美国国务卿蒂勒森通电话时称，朝鲜半岛紧张局势升级是不可接受的。

俄罗斯和中国周一均呼吁在朝鲜问题上保持克制，美国总统特朗普周六表示，对付朝鲜“只有一个办法能奏效”，暗示他心里想的是采取军事行动。

“我们预计美联储12月加息，因此趋势将是美元强势和日圆贬值，但无论朝鲜风险何时升温都会压低美元，”IHS Markit驻东京资深分析师Harumi Taguchi说。

利率期货目前押注，美联储12月再次升息的机率接近90%。

美元兑日圆日内持稳于112.68，上周五曾涨至7月14日以来最高位113.44。

“美元交易区间较上周略微下移，”大和证券驻东京首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi表示。

当投资者试图削减曝险时，避险日圆往往上扬，因为日圆通常被用作购买风险较大的高收益资产的融资货币。

日本还是全球最大的净债权国，在充满不确定性的时期，交易员假定日本投资者从外国汇回资金将超过外国投资者出售日本资产的规模。

美元指数下跌0.2%报93.536，脱离周五创下的7月20日以来高点94.267。当时美国公布9月平均时薪增幅高于预期，提振美元上扬。

欧元兑美元涨0.3%报1.1773；周一数据显示德国8月工业产出创逾六年来最大月度增幅，提振欧元。

欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)表示，欧洲央行应从明年开始减少资产购买，并以最终结束购债计划为目标。这也扶助欧元。欧洲央行将于10月26日决定是否在2018年继续购债。

油价小升，石油输出国组织(OPEC)的评论暗示可能继续在长期内采取恢复市场平衡的举措，使油价受到支撑。

但油价涨势料受限，因墨西哥湾原油生产平台开始恢复工作。

布兰特原油期货小升0.02美元至每桶55.81美元。美国原油期货涨0.05美元至49.63美元。

金价触及逾一周高位，但美联储今年再次升息的预期提振美元，限制金价涨幅。现货金上升0.2%至每盎司1,286.31美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%)：tmsnrt.rs/2t0wy3T

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