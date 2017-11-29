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图表新闻：比特币涨势迅猛 突破10,000美元关口
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2017年11月29日 / 早上6点07分 / 2 天前

图表新闻：比特币涨势迅猛 突破10,000美元关口

1 分钟阅读

路透纽约11月29日 - 比特币周三升破10,000美元创出历史高位，今年以来涨幅超过900%，其他资产类别望尘莫及。

分析师称，尽管很多资深银行家和基金经理普遍存在怀疑情绪，但散户的不断涌入，以及推出比特币期货的计划将向机构投资者敞开大门，推动其节节升高。

比特币的狂热者和支持者被其革命性的透明理念，以及不存在中央或官方控制的特点所吸引。但2013年比特币交易的风险暴露出来，总部位于东京的交易所MtGox承认丢失价值数亿美元的比特币之后倒闭。

如今的比特币已经和早期大不一样。

10,000美元大关对比特币这种数字资产来讲是个关键的转折点，对整体加密货币而言也是个关键时刻。

比特币价格图表：tmsnrt.rs/2zP1FDu

“投资者将寻求了结获利并重估仓位。随着超配比特币仓位的人涌向其他加密货币追逐收益，将会出现一些震荡，”交互式加密货币平台CryptoCompare创始人暨首席执行官Charles Hayter说。

自BitStamp在2011年8月开始追踪比特币价格以来，该货币花了834天升破1,000美元大关，之后又花了1,270天，在2017年5月20日触及2,000美元。不过，比特币在2017年下半年涨速越来越快，接连突破数个1,000美元关口，朝10,000美元高歌猛进。

随着比特币跳涨，虚拟货币市场的市值已经超过3,000亿美元，而比特币在其中占了逾50%。

比特币市值爆炸式增长图表：tmsnrt.rs/2AFFT59

从波动率来看，比特币和其他资产市场的波动明显不同，过去两年出现峰值以及大幅下滑的频率都要更高。

图表：比特币波动率劲升： tmsnrt.rs/2AGgLLu

(完)

编译 王丽鑫/艾茂林/许娜/刘秀红；审校 张涛/李爽/戴素萍/孙茉莉

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