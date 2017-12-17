比特币再创纪录新高 警报声越拉越响

路透伦敦12月15日 - 比特币周五在Bitstamp交易所再创历史高点，接近18,000美元，同时有关投资高波动性和高投机性工具的风险警告声愈发响亮。

这种加密货币最近涨势惊人，今年以来涨幅超过1,700%，令人担心市场已经充斥泡沫，破裂时可能非常可怕。

比特币仅12月以来涨幅就接近80%，有可能创2013年12月以来的最大单月百分比涨幅。

周五比特币BTC=BTSP在卢森堡的Bitstamp交易所高见17,900美元。

市场观察人士称，芝加哥商业交易所集团(CME Group)周日推出比特币期货，更是提振了比特币的涨势。

“市场预期该期货暗示机构资金开启了涌入该市场的大门，需求将迅速增加，这种技术和原则受到了认可，”行业网站Cryptocompare创始人Charles Hayter称。

但在加密数字货币市场之外，对于越来越多资金涌向该市场的担忧在持续加剧。

安格利亚鲁斯金大学，都柏林圣三一学院和都柏林城市大学周五公布的一项研究称，比特币可能给传统货币和市场的金融稳定带来威胁。

“我们的证据发现，比特币价格因为投机而虚高，形成了泡沫，”报告的作者之一暨安格利亚鲁斯金大学的讲师Larisa Yarovaya称。

“虽然比特币不受政府监管，但由于加密货币和其他金融资产的互连性，仍有可能在传统市场造成连锁反应。”

不过其他人认为，比特币市场总规模约为3,000亿美元，意味着未来价格崩跌不足以对金融稳定带来连锁反应。(完)