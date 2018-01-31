债券收益率上扬压低亚股 FED政策决定公布前美元持稳

路透东京1月31日 - 亚洲股市周三从纪录高位进一步回落，因全球债券收益率近期上扬给股市带来压力；美元在美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布政策决定前持稳。

美国总统特朗普在上任后的首次国情咨文演讲中，敦促共和党和民主党在移民、基建和立法实施方面达成妥协，以带来至少1.5万亿美元的新基建投资。市场对特朗普讲话的反应有限。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数延续上日跌势，下跌0.2%；周一触及纪录高点。

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11上涨0.3%，日本日经指数.N225下跌0.1%。

香港股市恒生指数.HSI下跌0.55%，沪综指.SSEC下跌0.6%。

过去一年美国股市拉动全球股市上涨，得益于全球经济增长强劲，抬高企业获利和股票估值。美股近期曾创下一连串纪录高点。

不过美国长期公债收益率在近期飙升至约四年高位，已经给股市的这一涨势浇了冷水。

美国股市周二连续第二日收跌，道琼工业指数更是录得2016年9月以来最大两日跌幅，因保健类股下跌和公债收益率(殖利率)上升而承压。

“关键是收益率最近的上升速度太快了。此前，收益率攀升帮助了金融业，但现在的升速太快，引发了对于公司借款成本的担忧，”IG Securities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa说。

较高的收益率料会损及股市，因这会抬升公司的借款成本并降低它们的风险偏好。而较高的收益率也会令投资者获得一个新的投资选项，他们可能会从股票中抽回一些资金投资于债券。

美国10年期公债收益率隔夜触及近四年来的最高位2.733%，30年期公债收益率也攀升至2017年5月以来的最高位。

收益率上涨，此前美联储于周二开始了为期两天的会议，会议将会提供更多有关美联储对于经济和升息前景看法的线索。

尽管美债收益率上涨，但美元却未能因此获得太多支持，因避险情绪利好日圆等货币。

美元兑日圆JPY=只小涨至108.900日圆，之前一度高见109.095日圆，因日本央行在例行购债操作中增加剩余期限为三至五年的公债购买规模，此举被视为针对日本公债收益率进一步攀升的警告。

欧元兑美元EUR=小升0.15%至1.2420，延续隔夜温和涨幅。

美元指数报89.106，脱离周五所及的三年低点88.438。

整体市场避险情绪也影响最近大涨的油价。美国原油期货下跌0.9%至每桶63.94美元，延续隔夜跌势，原油库存水平高于预期亦构成拖累。

受美元近期跌势支撑，美国原油价格上周四一度升至2014年12月来最高66.66美元。

布兰特原油期货目前下跌1%至68.34美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

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