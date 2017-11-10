亚洲股市下滑 美国税改存疑终结全球股市10日连涨

路透东京11月10日 - 亚洲股市周五因美国税改的不确定性而下滑，此前美国参议院共和党人公布的税改议案在多个关键领域都与众议院版本存在差异，其中包括推迟下调企业税的时间。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.2%。

日本股市日经指数.N225下跌1.1%，由周四的21年高位下滑，日经指数过去两个月已大涨约16%。

MSCI明晟全球市场指数周四下跌，为逾两周来首见，中止了2003年以来日线最长连涨。

美股标普500指数.SPX周四下跌0.38%，纳斯达克指数.IXIC跌0.58%。

美国参议院共和党议员表示，希望2019年调降企业税，时间晚于众议院提议的2018年，这使得推进税改法案变得更加复杂。

在获得负责编纂税法的筹款委员会的通过后，众议院料于下周对议案进行投票表决。但由于参议院尚未起草正式法案，表决的时间表没有这么明确。共和党在参院的优势较小，任何法案要得到批准的难度也较高，遑论税改法案这个引发争论的议题。

“情况看似不确定，包括何时能就减税达成一致，”大和证券首席全球策略师壁谷洋和说。

“我觉得最终能达成妥协，我们无需过于悲观。但如果他们真的决定下调企业税推迟一年，这可能会令人失望，”他说。

还有人说，在全球强劲上涨后应会出现回调，尽管市场人士称，从基本面来看，全球经济稳步增长的前景有望支撑全球股市。

“欧盟执委会昨日上修了其对经济增长的预估，但调降了通胀预估。而且我们在全球能发现相同的情况。经济料将增长，而通胀将依然温和，”汇丰证券东京债券营业本部经济战略部长城田修司称。

“高增长低通胀仍在继续，而利率却维持在低位，从而为股市创造了有利的条件，”他补充说。

欧盟执委会周四称，欧元区经济今年料录得十年来最快增速，这比执委会今年稍早做出的预估大幅上调，但经济扩张步伐在明后两年料有所放缓。

汇市方面，美元也面临税改相关担忧带来的不利因素。美元兑欧元EUR=涨至1.1644美元，延续自周二触及的三个半月低点1.1553美元反弹的走势。

美元兑日圆JPY=从周一高点114.735下滑至113.32水平；周一高点为3月以来最高。

10年期美国公债收益率曾短暂下跌，不过稍后回升至2.340%，受本周公债和公司债的供应打压。

美国垃圾债券也下跌，主要的垃圾债券上市交易基金(ETF)价格跌至3月以来低点。

油价持坚，料录得连续第五周上涨，受主要出口国削减供应以及围绕沙特政治局势担忧的提振。

沙特能源部发言人称，该国计划将12月出口量较11月削减12万桶/日。

美国原油期货下跌0.2%至每桶57.04美元，但距离本周触及的逾两年高点每桶57.69美元不远。

布兰特原油期货下跌0.3%至每桶57.02美元，但周线上扬2.8%。

对沙特政局稳定的担忧加剧，上周沙特逮捕了11名王子以及数十名具有影响力的人物，肃贪行动还在扩大当中。

消息人士对路透称，黎巴嫩认为前总理哈里里(Saad al-Hariri)被扣留在沙特，不过沙特否认该报导。

沙特周一表示，伊朗支持的黎巴嫩什叶派真主党对沙特出言“攻击”，等同黎巴嫩已向沙特宣战。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)