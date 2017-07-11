亚洲股市上涨 投资者静待美联储主席叶伦国会证词

路透东京7月11日 - 亚洲股市周二扩大稍早涨幅，美元兑日圆则触及四个月高点，投资者静待美国联邦储备委员会(美联储/FED)叶伦在国会发表证词，以找寻美国何时收紧货币政策的线索。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.6%，市场人气受科技股领涨的美股涨势支撑。

日圆走软提振日经指数.N225上涨0.5%，澳洲股市收复稍早部分失地。

“除了对朝鲜的担忧外，目前亚洲局势平静，这给投资者带来一些宽慰，”法国巴黎银行全球市场、日本和韩国主管Kyoya Okazawa称。

“美元已经升至114日圆上方，这提振日本股市，”他说。

中国股市涨跌互现，蓝筹股持坚，而小盘股延续跌势。沪深300指数.CSI300上扬0.5%，但沪综指.SSEC跌0.2%。

美元指数上升0.2%至96.163，美联储主席叶伦周三和周四将在国会就半年度货币政策做证词陈述。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，认为美联储今年还将升息一次的看法是合理的，他个人观点是要在未来数月开始调整美联储的资产负债规模。

“市场已基本消化了未来几个月货币政策将正常化的预期，美联储将从9月开始缩减资产负债规模，这并不一定意味着升息会推迟，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。

“这一利好因素支撑美元，并在目前抑制美元跌势，”他说，“我认为叶伦将证实升息即将到来，缩表也即将到来。”

美元兑日圆涨0.3%至114.43，为3月中以来最高水准。

欧元兑美元日内微跌0.1%至1.1387美元。

加元兑美元小幅下滑，投资者等待加拿大央行周三的利率决定。

预测者对加拿大央行是否将升息看法分歧，不过隔夜指数掉期市场数据显示，货币市场几乎完全消化了周三升息的可能性，而且预计12月前再次升息的可能性为80%。

油价延续隔夜涨势，不过美国钻探活动增加，以及利比亚和尼日利亚减产的不确定性给原油供应前景蒙上阴影。

美国原油期货上涨0.4%至每桶44.58美元。布兰特原油期货上升0.4%至47.08美元。

现货金小跌0.2%至每盎司1,212.00美元，向上日所及的近四个月低位回落。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现：reut.rs/2sSBRiD

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