图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦1月19日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及与这些主题相关的路透报导：

1/特朗普参加达沃斯论坛

下周在瑞士滑雪胜地达沃斯将举办的年度论坛上，特朗普将是关注焦点。达沃斯为市场所关注是常事，但美国总统出席此次论坛，让他有了绝佳机会对精英及全球贸易不均衡表达不满，可能引起一场“雪崩”，希望不会真的这样。

他可能不得不与其抨击的部分对象面对面接触。德国总理默克尔、印度总理莫迪以及法国总统马克龙将会出席。论坛主办方还将宣读一篇论文，直指特朗普政府对国际贸易的理解。此外，有谁对围绕北美自由贸易协定(NAFTA)的价值进行一场围炉谈话有兴趣吗？

美国贸易赤字图表 reut.rs/2DlL2wN

2/#问问德拉吉

欧洲央行发起了一项公关活动，鼓励年轻人 #问问德拉吉(#ASKMARIO) 欧元的优点是什么。但周四会有一场更为重要的问答环节，当天欧洲央行决策者将召开2018年首次会议。

关注焦点将是，欧洲央行是否认为目前欧元区经济复苏足够强劲，能让其在9月一次性结束2.5万亿(兆)欧元的购债计划。一些欧洲央行决策者暗示可以这样做。

这种猜测已经促使今年欧元再次飙升，而且德债和其他国家公债收益率也一道上涨。欧洲央行总裁德拉吉有很多方式让这些涨势降温，而且他可能会再次这么做，即使我们正接近 ##竭尽全力(#WHATEVERITTOOK) 阶段。

欧洲央行QE计划图表reut.rs/2DX3pJo

3/ 墨西哥(及加拿大)的NAFTA僵局

由于特朗普扬言扼杀北美自由贸易协定(NAFTA)，墨西哥市场走势两年来有如坐过山车；而随着最后一轮协商在蒙特利尔展开，这种市况未来一周将持续。特朗普近日表示，终止这项已有24年历史的贸易协定对美国而言将是“最佳方案”，但墨西哥披索来到五周高点，似乎反映出市场预计将出现正面结果。一项路透调查预测，披索最后只会有微小的变动，因协议支撑1万亿美元的美国、墨西哥和加拿大贸易。

根据调查的部分预测，那或使披索最多涨8%，而加元将温和下跌。

但如果NAFTA被废弃，鉴于墨西哥出口有80%都销往美国，因此披索将大幅走软。这种结果可能令墨西哥央行不得不插手干预；与此同时，通胀威胁--墨西哥通胀率已处于16年半高位--使该国2月几乎笃定升息。墨西哥10年期公债收益率(殖利率)报7.6%，逼近去年1月特朗普就任前后所及的六年高点。

特朗普当选总统以来墨西哥披索走势图表 reut.rs/2DXbNsm

4/辞不达意

日本央行亦将开会，不过不太可能很快就调整政策，市场本月稍早对其购债计划微调的情绪性反应，或许需要一些口头上的讯息。

日本央行是否会跟进美联储和欧洲央行开始缩减刺激规模，这方面的任何风吹草动都牵动投资人的敏感神经。

以日本的标准来看，经济已相当强劲，而通胀也在爬升中，尽管其仍远低于央行2%目标。

日本央行总裁黑田东彦可能因此勾勒更为亮丽的经济前景，但也可能提醒投资人，退出非传统政策的可能性仍遥不可及。他的措辞是否会辞不达意仍有待观察，但随着日圆接近四个月高位，市场似乎有自己的解读。

日本央行日债购买计划 reut.rs/2DZ9eq5

5/财报季高潮

未来一周股市将进入这波财报季的高潮阶段，迄今许多表现都比较突出。首先，数字看起来强劲。迄今公布财报的9%的美国企业整体获利增长12.3%，其中75%获利增长情况令人意外。

在意外程度方面，整体意外率为4.5%，略低于去年同期。去年第四季标普500成分企业的这一比例为5%。

未来一周的财报重头戏包括美国制造业、基础工业和科技企业，欧洲方面则有周一的瑞银、周三诺华制药、周四的北欧联合银行(Nordea)、Sky和帝亚吉欧(Diageo)。

多数基金经理称，欧洲股市看起来仍然比美股便宜，但由于欧元汇率处在高位，加上欧洲央行考虑削减刺激，如果出现任何令人失望的消息，都可能遭受严厉的惩罚。

相比美股，欧元区股市从未如此便宜reut.rs/2DV4HEV

(完)