图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦2月23日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及与这些主题相关的路透报导：

1/鲍威尔卖权

鲍威尔在2月3日(周六)接任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席时，迎接阵势非同一般。

此前一天股市大跌2%，因就业数据引发通胀担忧并推升债券收益率(殖利率)。随后的周一是鲍威尔就任后第一个工作日，标普500指数重挫4%，同时波动性急升，股市进入所谓的修正区，跌幅超过10%，之后开始回升。

对于投资者来说，问题是万一市况再次变糟，股市是否存在鲍威尔“卖权”。在以前的美联储主席任内，市场认为美联储总会在危急时刻出手托市，这就是所谓的美联储“卖权”。

到目前为止，鲍威尔只承诺“对于任何金融稳定的风险变化保持警惕，”投资者希望下周他在国会进行首场证词陈述时能提供线索。但多数人认为，他很可能会强调本周美联储会议记录传递的信息，即通胀和利率将持续上升。

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2/意大利大选

数月以来，市场没把意大利的3月4日大选当成大事。如今投资者则开始加以正视。

他们的不安情绪推使意大利/德国10年期公债收益率差距扩增至1月以来最大，而意大利公债曝险的保险成本亦升至逾五周来高位。

部份人士将选前的波动视为抢进意大利公债的良机。其他人士则警告不应掉以轻心--身为欧元区第三大经济体的意大利大选可能产生悬峙国会。倘若各个政党不愿联合组阁，则不能排除进行新一轮选举。

一些民意调查显示，反建制的五星运动(5-Star Movement)可望在这次选举中取得不错的战果，而前意大利总理贝鲁斯柯尼所属中右翼政党的表现也可能出人意料。但如果将欧元称为“失败货币”的北方联盟党取得成功，将令欧元崩解的疑虑再起，并导致意大利和德国公债收益率差距进一步扩大。

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3/欧元多头裹足不前

欧元多头在2017年大多数时候和今年1月表现狂热，最近推动欧元升至1.25美元上方的三年高位。但市场已经变得较为谨慎：3月4日的意大利大选结果和德国社会民主党(SPD)就组建联合政府进行投票，或对欧元造成双重打击，是近期的两大政治风险事件；而美元则终于从美债收益率(殖利率)上升中获得动力。这使得欧元下挫。

外汇衍生品市场走势暗示欧元可能更加疲弱：衡量欧元汇率预期波动的两周期隐含波动率升至去年法国大选以来高位。偏向欧元卖权的指标亦升温。交易商称，行权价为1.21美元左右的欧元卖权需求强劲。

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4/韩国利率困局

韩国央行面临是否加息的两难境地。预计央行将在2月27日的会议上维持主要利率在1.5%不变，但可能会在2018年稍晚加息。韩国央行去年11月份进行了其六年来首次升息。

一方面，韩国家庭创纪录的1.3万亿美元债务(相当于国内生产总值的90%)，意味着央行必须采取措施抑制信贷。

但加息可能进一步提振已经接近三年高点的韩元汇率KRW=。这给作为韩国经济支柱的出口商带来问题。韩国出口商还正受到美国贸易保护主义的困扰；美国对进口自韩国的钢铁及变压器征收高额反倾销关税，还对洗衣机和太阳能面板征收关税。

此外，通胀率仍低于央行目标水平。

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5/买入欧元区银行股：押注货币政策正常化

买入欧洲银行股以从“货币政策正常化”中受益，在2017年初成为热门交易。但之后此类交易有所萎缩，因央行在这方面仍处在慢车道。

但美联储在2018年料将升息三次，英国央行可能也将升息两次，欧洲央行也可能在年底前结束量化宽松。因此，“买入欧洲银行股”又重新成为股票策略师的共同押注。

随着长期债券收益率上升，借入短期资金进行长期放贷的银行往往受益。2月出现的股票抛售潮意味着银行股错失了近期10年期德债收益率上升的机会。

汇丰、莱斯银行、苏格兰皇家银行和巴克莱已经发布了业绩报告，接下来爱尔兰银行(Bank of Ireland) (BIRG.L)、Allied Irish Banks ALBK.I、Bankia (BKIA.MC)、Erste Group Bank (ERST.VI)及荷兰银行(ABNd.AS)等一些欧元区银行将在下周发布财报。

他们的业绩应当有助于分析师评估该行业的状况，并遴选出可能因债券收益率上升而受益最多的股票。

毕竟，随着股票投资组合向周期性股票轮动以抓住所谓的“欧元荣景”，欧元区的银行应当会从中受益。此外，经济复苏也已提振银行的零售活动，并协助其减少坏账。

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(完)