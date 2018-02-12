图表新闻：全球股市惨遭屠戮 细数损失中难掩泣声

路透伦敦2月9日 - 全球股市这一周惨遭屠戮：股市市值蒸发逾6万亿(兆)美元，市场“恐惧指标”创最大单日涨幅，押注市场将在很长一段时期内表现平静的投资者严重受创。

以下八个图表旨在展示市场灾情程度，给出当周尾段市场表现，并帮助评估市场前景。

**股市暴跌**

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自从2月2日开始下跌以来，全球股市市值已经蒸发逾6万亿美元，MSCI明晟全球指数已经抹去今年迄今的全部涨幅。

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如上图所示，亚洲股市在这轮抛售中受挫最重，日本股市日经指数和中国两大股指跌幅均超过8%。其次是美国股市.DJI.SPX，再之后是新兴市场。欧洲股市受挫程度最轻。

下图是全球市场自1月29日以来的表现：

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**押注市场长期平静的产品受挫**

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又称华尔街“恐慌指标”的波动率指数(VIX)创单日最大涨幅，让押注市场会有较长时间平静的金融产品受创。

如下图显示，押注低波动率的交易所交易产品(ETP)均遭受严重打击。

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瑞信周二称，将关闭VelocityShares每日反向VIX短期交易所上市交易票据(ETN)，该产品持有者的投资可能所剩无几。

野村证券将赎回其在东京证券交易所上市的标普500指数反向ETN，过去一周股市遭遇大举抛售，造成该产品的巨额亏损。

Proshares称将于周二开放作空VIX短期期货ETF交易，并预计未来将可正常操作。

**爆发程度受到遏制**

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股市VIX指数的飙涨幅度，已远远超过了那些追踪汇市、黄金和债券等其它资产的波动率指数升幅。

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分析师表示，VIX指数飙升归因于对通胀回升可能导致央行更早开始升息的担忧，推高了公债收益率。美国10年期公债收益率一度接近四年高点2.885%，而摩根大通的全球债券指数则已降至四年低位。这两种走势也引发了有关债券牛市是否即将终结的讨论。

**前景**

那么全球股市牛市是否已经画上句号？分析师表示经济基本面依然强劲。花旗的10国集团(G10)经济意外指数仍处于极其正面的领域。该指数为正值表明，公布的经济数据总的来说好于预期。

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(完)