日股升向两年高位 叶伦讲话前美元受提振

路透东京6月27日 - 日本股市周二迈向两年高位，因美元走强提振出口相关股票，投资者预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话可能支持美联储年内再加息一次的预测。

叶伦将在伦敦参加一个关于全球经济问题的讨论会，而稍晚还有其他美联储高官发表讲话。

日经指数.N225最新涨0.3%至20,213.62点，市场交投淡静，该指数若突破一周前所及高点20,318.11点，将创下2015年8月以来最高水准。

“基本面人气并不糟糕，但由于今日除了日圆走软之外无其他重要刺激因素，投资者很难找到交投线索，”大和证券驻东京的资深技术分析师Hikaru Sato说。

虽然美国公债收益率下跌，但美元延续隔夜涨势，兑日圆JPY=微涨至111.960日圆，之前曾一度短暂升至一个月高点112.075。

美国较长期公债收益率周一跌至七个月低位，五年期至30年期公债收益率曲线跌至2007年以来最平坦水平，此前发布的美国经济数据疲弱，增加了对经济增长缓慢和通胀放缓的担忧。

欧元兑美元持稳在1.1186，隔夜曾触及11日高点1.1220，但在欧洲央行总裁德拉吉为该行的宽松货币政策辩护后，欧元回落。

其他方面，亚洲市场缺乏强力指引，隔夜标普500指数.SPX和道琼工业指数大致平收后，使得美股几乎没有起到推动作用。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。

韩国股市在过去两个月触及记录高位，受出口商将录得强劲获利的预期提振，今日韩股综合股价指数.KS11微升0.1%。

中国沪综指.SSEC跌0.1%，澳洲股市跌0.3%。

分析师称，金融市场仍趋于谨慎，指出原油等大宗商品依旧脆弱，尽管近期的抛售已暂停。

瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称，“虽然铁矿石和原油价格企稳，但复苏缺乏力度。美国股市仍位于高点，但其表现参差不齐，科技股下挫。”

油价几无变动，市场过去三日趋于稳定。

美国原油上扬0.1%至每桶43.43美元。该合约上周触及10个月低点42.05，之后回稳，但本月恐仍下跌约10%。(完)