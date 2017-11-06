图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦11月3日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及路透相关报导：

1/特朗普亚洲行

美国总统特朗普展开其首次亚洲访问，到访日本、韩国、中国、越南和菲律宾。

朝鲜半岛安全和南海问题将备受关注，不过投资者还将关注贸易谈判。特朗普很想解决美国对中国巨额贸易赤字问题，中国称并非有意为之，但特朗普称其“太糟糕”。

中国还将迎来十九大之后第一批数据。进口和贷款增长数据将尤其受关注。

若进口走软则表明内需最终有所下降，若贷款增长加快，则显示借款人在想办法规避较严苛的新贷款规则。

中美贸易图表：reut.rs/2hfrPao

2/失去理智的比特币

投资者对比特币的胃纳看来好像无止尽。比特币周四首次突破7,000美元，过去一年比特币就上涨了逾900%。全球最大衍生品交易所运营商芝加哥商业交易所(CME)将推出比特币期货的消息，被视为比特币向被主流接纳跨出重要的一大步，推动比特币价格的最新一波劲升。

然而巴菲特等备受瞩目的投资者及瑞士信贷CEO近日曾说，比特币市场是个泡沫，那么它是否行将以惊人的方式爆裂？

有什么能阻止数量可能多不可数的其他加密货币成为投资者的数字货币选项？比特币总市值现已逾1,200亿美元，超过花旗或高盛，若骤然暴跌，后果恐不堪设想。

图表：比特币，繁荣抑或泡沫

reut.rs/2zbzihI

3/美国就业市场需要提振？

美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)结果将在11月7日公布，料将显示劳工需求是否已有支撑，还是需要提振。

目前职缺和离职人数之比为接近2:1，徘徊在接近2015年7月创下的历史高位2.12的区间内。

在这之前，美国公布强劲的GDP数据，美国众议院共和党人士则在周四公布了税改计划，他们认为这将有助于拉抬经济。

图表：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)

reut.rs/2hdNeRc

4/ 意大利银行业表现

包括裕信银行(CRDI.MI)、联合圣保罗银行(ISP.MI)及Banco BPM (BAMI.MI)在内的意大利大型银行将发布最新财报。鉴于欧元区经济增长回升，加上过去一个月意大利债券劲扬，这些银行发布的财报可能鼓舞人心。

去年救助陷入困境的西雅那银行(BMPS.MI)，似乎已是很长时间的事了。该行如今已经重返市场，而且意大利主要银行股的表现在2017年也明显跑赢欧元区同业。因此，这波财报应当比较重要。

意大利银行业表现：tmsnrt.rs/2hdRWhT

5/委内瑞拉外债重组

在被外界猜测了数年之后，OPEC成员国委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)准备对该国糟糕的外债问题采取重组举措。

马杜罗已邀请该国债权人于11月13日在加拉加斯开会讨论此事，不过要得到相关银行合规部门的批准，这件事或许就很有看点。

因被指控毒品走私而列入美国政府黑名单的该国副总统Tareck El Aissami表示，委内瑞拉仍然承诺偿还所有债务，但需要与债权人重新修改条款，这或许意味着会出现几波较为明显的价格反弹。

委内瑞拉石油出口： tmsnrt.rs/2hfcab2 (完)