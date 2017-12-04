图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦12月1日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题：

1/提高举债上限，还是政府关门

除了美国总统特朗普的减税计划外，白宫各种丑闻以及月度非农就业报告也将使市场下周持续关注美国。此外，周五是通过拨款议案以防美国政府停摆的截止期限，这也将在一定程度上吸引市场目光。

国会届时要么批准一笔巨额预算拨款案使政府维持运转至2018年9月30日、或者通过一项将当前截止期限略微延长的议案，要么什么也不做，而面临政府部门部分关闭的危险。

这一天美国财政部也将触及举债上限，尽管其可能将采取措施推后国会采取行动的迫切需要，但这都意味着将增加举债。

这些争端可能也会造成严重损害。美国2011年曾因政府部门关闭而失去其珍贵的AAA评级，而且从以往来看，由此带来的不确定性可能会影响消费者信心和就业，尽管影响是短期的。

美国债务上限危机图表：tmsnrt.rs/2ARGVuK

2/英退谈判

这些天左右英镑走势的有且只有一件事，那就是英国退欧谈判。

看看英镑本周的波动：欧盟外交官表示，英国“接近”欧盟对英退的要求后，英镑周三录得逾七个月来最大升幅，周四触及1.35美元上方的两个月高位。但在周五，由于对爱尔兰边界问题的担忧，以及媒体报导称英国脱欧事务大臣戴维斯可能因党内问题辞职，英镑创下三周最大跌幅。

下周，英退谈判进入关键阶段。英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一将在布鲁塞尔与欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)会面，共进午餐。

如果欧盟方面认为这次会面取得足够进展，则欧盟领导人可能在12月14-15日峰会上给英国和欧盟的贸易谈判放行，从而降低出现“硬退欧”情形的可能性。关注英镑走势。

英镑/美元走势图表：tmsnrt.rs/2AQclBG

3/ 韩国央行升息

韩国央行在本周升息，成为2014年以来首个升息的亚洲主要央行。这反映出危机时期采取的低利率政策正逐渐被“大量解除”，也说明欧美经济复苏惠及亚洲。

那么，下一个升息的央行又会花落谁家呢？向南看，澳洲料将在下周维持利率不变，但关注的焦点将放在是否暗示明年可能升息。

马来西亚和菲律宾很有可能在明年升息，原因是这两个国家的经济蓬勃发展，通胀率较高，这正在进一步推低“实际”利率。此外，中国的贸易数据也将提供这个亚洲工业大国的最新情况。

亚洲实际利率: tmsnrt.rs/2A0K3EJ

4/泡沫正在酝酿？

由于市场对泡沫的担忧日益加重，科技股出现震荡。另外，人们对美国税改议案的较高期望，也使投资热点从到处受欢迎的科技板块轮动到银行板块，因为银行定将受益于税率下调。

美银美林周五表示，美国金融类股资金流入规模触及21周高位，而恰恰科技类基金则出现八周以来首次资金流出。这类基金今年吸引到大量资金，过去六周吞进60亿美元。

科技股税率已经较低，所以被认为是若果真降税时受益最少的板块之一。

科技板块还受到估值担忧的影响，今年该类股估值已达到令人目眩的高度，人们担心其已出现泡沫。

不仅是股票。比特币是另一个大谜团。这种加密货币本周先后冲破10,000美元和11,000美元，之后又突然挫跌20%。谁知道如果这个特别的泡沫破裂会发生什么？

税改希望推动资金流入金融股，科技股下跌：

tmsnrt.rs/2A1m2gQ

5/关注土耳其

下周土耳其再度成为关注焦点，因投资者等候美国方面对土耳其-伊朗黄金交易商Reza Zarrab审判的最新进展。

Zarrab在针对土耳其国有银行Halkbank一位高层遭指控协助伊朗洗钱的刑事审判中，正与美国检方合作，此案已经牵扯到土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)。

土耳其否认有违反制裁的行为，称这些指控怀有政治动机，目的在于让土耳其及该国经济陷于困境。审判将妨碍那些依赖于美元的土耳其银行进行融资，因为投资人担心可能会招来美国监管机构的罚款甚至制裁。

市场亦将关注周一将公布的土耳其11月通胀数据。在里拉挫跌后，通胀率可能轻易突破12%，土耳其央行将面临更大压力，要求其采取行动。

土耳其里拉和CPI reut.rs/2AN7ZLG

(完)