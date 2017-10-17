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伊拉克紧张局势升级助推油价大涨 亚洲股市持坚
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#国际财经
2017年10月17日 / 凌晨3点38分 / 5 天内

伊拉克紧张局势升级助推油价大涨 亚洲股市持坚

2 分钟阅读

路透东京10月17日 - 油价周二涨至本月高位，因伊拉克政府军夺取了库尔德人掌控的石油重镇基尔库克；而亚洲股市持坚，受到对即将到来业绩季的乐观情绪带动。

短期美债收益率及利率跳升，此前有报导称，美国总统特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任下一任美联储主席。

日本股市日经指数.N225近持平，此前连涨10个交易日一直到周一，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.1%，过去12个交易日中有10个交易日上涨。

“没有哪个主要国家面临经济麻烦。全球经济增长不错，企业信心乐观，没有通胀。在这种环境下，显然会选择投资股票，”SMBC日兴证券衍生品主管Arihiro Nagata表示。

油价持于近三周高点，此前伊拉克政府军周一夺取了库尔德人掌控的石油重镇基尔库克，对库尔德独立公投作出回应，并凭借这一大胆的闪电突袭改变了国内势力格局。

双方石油部消息人士透露，随着伊拉克军队向前推进，库尔德运营商在基尔库克两个大型油田暂时关停了大约35万桶/日的石油生产，称此举是出于安全考虑。

尽管之后不久就恢复了生产，但对供应中断和伊拉克政府及库尔德人对立升高的疑虑，仍让投资者不安。

美国原油日内小跌，报每桶51.78美元，周一曾触及52.37美元高位，较10月6日所及的三周低点49.10美元高出6.7%。

布兰特原油日内近持平，报每桶57.84美元，周一高见58.47美元。

美国短期利率及债券收益率周一跳涨，此前美国总统特朗普曾与斯坦福大学教授泰勒会面，讨论了美联储主席的职位。特朗普正在物色美联储新主席人选。

泰勒主张根据规则来制订货币政策，根据他的公式，即“泰勒规则”，联邦基金利率应该远高于目前1.0-1.25%的目标区间。

对货币政策敏感的两年期美国公债收益率最高涨至1.546%，这是2008年以来最高水准。不过2018年末至2019年初结算的联邦基金利率期货合约创下今年迄今的最大跌幅。

美国总统特朗普还会见了其他人选，包括美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)和前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)。据一位消息人士称，特朗普将于周四会见美联储主席叶伦。

“此时此刻，市场根本没有共识，押注谁将上位没有什么意义，因为那纯粹是赌博。但人选一旦确定，市场将有更明确的方向，”野村证券的固定收益分析师Tomoaki Shishido表示。

“当不确定性消除后，考虑到目前的经济强度，债券收益率可能上涨，”他补充说。

主要货币亦基本持稳。

欧元兑美元报1.1782，较上日小跌。

美元兑日圆反弹至112.07，周一触及111.65的低点，创9月26日来最低。

其他方面，期铜大涨至7,134.5美元，触及三年高位；周一跳升3.7%，录得约10个月来最大涨幅，得益于经济增长前景亮丽。期铜最新报7,110.5美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)

编译 刘秀红/李春喜/张若琪/张涛/杜明霞；审校 龚芳/王丽鑫/戴素萍/艾茂林/高琦

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