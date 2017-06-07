金属期市：期铜结束三日连跌回稳，期锡挫至三个月低点

路透伦敦6月7日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三上涨，此前连跌三日，因投资人判断跌势已经告终，尽管德国制造业数据逊于预期直指需求减少。期锡价格则挫至三个月最低。

“测试了低点，看来已经守住。价格没有向下突破，可能出现少量空头回补。”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar称。

三个月期铜收高0.1%，报每吨5,621美元，自6月1日触及高位5,720美元后期铜已经回落了近2%。

经纪公司Marex Specton在报告中指出，基金投资人逢低买入铜，技术阻力位在5,675-5,690美元附近。“我们仍赞成逢高出货。”

LME铜库存减少5,350吨，至29.4225万吨，支撑铜价。5月中铜库存为34.035万吨，为近期高位。

周三公布的数据显示，德国4月工业订单降幅远高于预期，暗示德国工业在第二季初根基不稳。德国经济部称，4月德国工业订单下降2.1%，而之前两个月均为增长。

油价重挫超过3%，因美国上周原油库存意外增加。

三个月期锡收挫1.9%，报每吨19,310美元，稍早跌至3月13日来最低的19,260美元。

周二数据显示印尼出口增加，令投资人担心供应充裕，拖累期锡大跌2.4%，成交量创逾一年最高。期锡已经连跌四日。

LME三个月期铝收高0.2%，报1,906美元，期锌收跌0.6%，收报每吨2,447美元，期铅收跌0.5%，报2,063美元。期镍收低0.6%，报8,810美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)