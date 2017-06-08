金属期市：伦铜小跌，市场等待中国经济数据

路透墨尔本6月8日 - 伦敦期铜周四走低，市场交易进入北半球夏季淡季，并且市场等待中国数据以寻找新的方向指引。

0057GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜下跌0.1%至每吨5,614.50美元，上日收盘基本持平。铜价被困在介于100日移动均值5,474与200日移动均值5,780美元的区间内。

上海期交所期铜也下跌0.1%，至每吨44,960元人民币。

LME期锡走稳，在淡静交投中上涨0.6%，昨日下跌1.9%。上海期镍走软，追随中国钢铁市场的跌势，因供应增加而需求下滑。

路透综合近50家机构预测中值结果显示，受低基数影响中国5月CPI涨幅预计扩大至1.5%，而PPI涨幅将延续收窄之势；经济运行总体稳中趋缓，预计工业、投资和消费增长在5月均有一定程度的放缓。

在大选前夕，英国首相特雷莎梅重回其核心讯息，即唯有她才能达成满意的退欧协议，将选战主轴从两起致命的伊斯兰国攻击行动所引发的国家安全热议拉回。周三公布的六项民调中，有两项显示保守党将扩大对工党的领先优势，另外两项则显示将缩小领先优势，其余两项民调显示领先优势维持不变。但这些民调均显示，保守党将扩大在议会的多数席位优势。

日本内阁府周四公布的数据显示，1-3月国内生产总值(GDP)环比年率下修为增长1.0%，初值为增长2.2%。路透访问的分析师预估中值为，第一季GDP环比年率料为增长2.4%。

全球镍矿商面临削减成本或关闭产能的新压力，因廉价矿石大批涌入拖累价格跌至一年低位，而分析师预计回升希望不大。

亚洲股市周四早盘走势不稳，投资者警惕前美国FBI局长科米(James Comey)在国会的作证、欧洲央行政策会议以及英国大选出现令人意外的结果。(完) (编译 王兴亚/许娜；审校 戴素萍/孙茉莉)