金属期市：伦敦期铜触及五周高位，因中国数据和库存减少

路透伦敦6月9日 - 伦敦期铜周五触及逾五周高位，受助于对智利供应的担忧、近期数据显示中国进口需求强劲以及铜库存不断减少。

伦敦金属交易所(LME)期铜收高1.3%至每吨5,804美元，盘中触及5月2日来最高的5,813美元。

期铜本周大涨约2.5%，为3月中来最大周线升幅。

LME仓库铜库存周五减少9,475吨至276,875吨，自5月初触及七个月高位后已经下降了近20%。

得益于外部需求的改善和内需尚好的支撑，以及基数因素影响，中国5月以美元计价进出 口增幅双双反弹，均高于市场预期。

智利国家铜业公司(Codelco)位于该国北部的矿场已重启运作，此前因暴风雨导致一连串的预防性关闭。

英国选民在周四的大选中给予首相特雷莎梅当头一棒，她提前进行选举，本是为了增强对于退欧谈判的操控，不成想反而丢掉了在议会中多数席位的优势，使英国陷入政治动荡之中。

三个月期铝收高0.3%，报1,907美元，本周下挫1.4%。期锌从周三触及的七个月低点2,427.50美元反弹，收高2.7%，收报每吨2,533美元。

期镍收高1.9%，报8,980美元。期锡大跌2%，报每吨18,800美元，期铅收高0.4%，报2,099美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)