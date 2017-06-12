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2017年6月12日 / 下午4点46分 / 2 个月前

金属期市：伦敦期铜触及五周高位，因中国数据和库存减少

路透新闻部

1 分钟阅读

* 市场静待美联储会议和中国数据

* 铜支撑位在5,785美元，接近100日移动均线

路透伦敦6月12日 - 伦敦期铜周一下滑，本周美国联邦储备理事会(FED/美联储)将举行货币政策会议，且最大金属消费国－中国将公布重要经济数据，可能为未来需求增长提供线索。

指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.5%，报每吨5,772美元，上周五触及两个月高位5,832美元。

“市场在等待美联储会议和中国经济数据，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示，“在那之前，此间市场将从股市和汇市中寻找方向。”

美联储周三将结束为期两日的货币政策会议，预计将会加息。投资人将寻找进一步收紧政策时机和步幅的线索。

中国数据预计将显示5月经济稳步增长，受贸易和投资强劲成长提振。

交易商关注LME铜库存水准，LME铜库存增加2,700吨，至27.9575万吨，但自5月4日仍减少了逾两成。

期铜价格支撑位在5,785美元，接近100日移动均线，之后在55日移动均线附近的5,700美元。

三个月期镍收挫2.1%，报8,790美元。三个月期铝收低0.9%，报1,889美元，期锌大跌1.5%，收报每吨2,495美元。期铅收高1.3%，报2,055美元，期锡升1.3%，报19,050美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

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